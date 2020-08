Microsoft Teams bekommt zwei überaus praktische Neuerungen

Die Unternehmens-Kommunikationslösung des Redmonder Konzerns wird konstant weiterentwickelt und das macht Microsoft Teams auch immer mehr zu einer ernsthaften Alternative zu Slack und Co. Aktuell sind es zwei kleinere, aber feine Features, die Microsoft an User die verteilt.

Apps in der Seitenleiste anordnen

Eigener Hintergrund bleibt

Microsoft Teams gehört spätestens seit den Corona-Lockdown-Maßnahmen bei vielen Menschen zum Arbeitsalltag, denn während der intensiven Homeoffice-Zeit haben sich viele auch bei uns an diese Art der Kommunikation gewöhnt. So werden auch kleinere Updates an Teams von vielen Menschen mit großem Interesse beobachtet und auch erwartet. Aktuell kommen zwei praktische Neuerungen dazu (via Windows Central ).Laut der ersten Neuerung ist es nun möglich, die Seitenleiste von Teams anzupassen, um dort die Apps neu anzuordnen. Die Handhabung ist denkbar einfach bzw. intuitiv: Man kann eine App verschieben, indem man sie anklickt und gedrückt hält, also per klassischem Drag and Drop.Wer eine App aus dieser Ansicht entfernen will, führt einen Rechtsklick aus und wählt dort "Unpin" bzw. "Ablösen" aus. Neue Apps kann man über das so genannte "Ellipsis Menü" (also die drei vertikalen Punkte) hinzufügen, auch hier wird das über einen Rechtsklick durchgeführt.Die zweite Neuerung betrifft die individuellen Hintergründe, die man seit einer Weile bei Microsoft Teams einstellen kann. Das musste man bisher allerdings jedes Mal aufs Neue einstellen, was natürlich überaus unpraktisch ist, wenn man einmal seinen Wunsch-Back­ground gefunden hat.Entsprechend haben Nutzer recht schnell gefordert, dass Teams einen eigenen Hintergrund auch dauerhaft übernimmt und deponierten diesen Wunsch auf der Microsoft-Feedback-Plattform UserVoice . Dort fand das auch breite Unterstützung und wurde vor kurzem auch abgesegnet bzw. freigeschaltet.