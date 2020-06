Microsoft Teams erlaubt 300 Teilnehmer, 7×7-Videogespräche kommen

Bei Microsoft Teams sind jetzt bis zu 300 Teilnehmer in einer Session möglich. Der Konzern verfolgt damit seine Pläne, das Kommunikations-Tool immer weiter auszubauen - und sich einen Vorsprung zu anderen Business-Lösungen zu erarbeiten.

Seit Beginn der Coronakrise und der damit verstärkt ins Home-Office ausgelagerten Arbeit sind Tools wie Microsoft Teams, Zoom, Google Hangouts und Co gefragter denn je. In­te­res­san­ter­weise überflügeln sich die Anbieter von Konferenz-Lösungen nun auch mit der Vorstellung von Verbesserungen und neuen Funktionen. So schnell und so kundenorientiert wie in den letzten Wochen ist die Entwicklung in dem Bereich noch nicht vorangegangen.Bei Microsoft hat man jetzt wieder einmal die Gesamtzahl der möglichen Teilnehmer angehoben. Anfang des Monats hatte der Konzern angekündigt, die Anhebung der Teilnehmerzahl auf der Roadmap für Teams zu haben, nun ist es schon soweit. Das Limit an Teilnehmern im Video-Chat wurde nur für die Regierungs-Version von Teams noch nicht angehoben. Dort ist weiterhin die Obergrenze bei 250 Teilnehmern.Eine noch geplante Neuerung ist die Einführung der 7×7-Videogespräche: Derzeit kann man maximal mit der 3×3-Videogesprächsfunktion 9 Personen gleichzeitig auf einem einzigen Bildschirm anzeigen lassen. Microsoft arbeitet daran, die Zahl von 9 auf 49 gleichzeitige Personen-Anzeigen zu erhöhen.Microsoft-Teams hat derzeit rund 75 Millionen aktive Nutzer täglich. Im März waren es im Durchschnitt noch etwa 44 Millionen. Teams ist damit die am schnellsten wachsende Geschäftsanwendung von Microsoft - was das Unternehmen sicherlich feiert. Microsoft 365-Manager Jeff Teper hatte angekündigt, dass Microsoft Teams "noch größer als Windows" werden soll. Ob das nun offizielles Ziel ist oder nicht sei dahingestellt. Teams wächst derzeit aber stark und dürfte sich auch nach der Coronakrise behaupten können.