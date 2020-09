Vinyl überholt erstmals seit den 1980ern die CD, Streaming dominiert

Es ist längst klar, dass digitale Musik die Welt regiert, vor allem Strea­ming ist die mit Abstand dominierende Art und Weise, Alben und Songs zu hören. Dahinter kam lange Zeit die CD, doch die klassische Compact Disc ist inzwischen nur noch an Platz 3 zu finden.

CD-Verkäufe brechen (dramatisch) ein

Streaming dominiert

Es hat sich bereits im vergangenen Herbst abgezeichnet, ist nun aber zur Realität geworden: Die gute alte Schallplatte aus Vinyl ist wieder die zweitbeliebteste Art des Musikhörens und damit auch der beliebteste physische Datenträger für Musik. Denn wie CNN berichtet (via derStandard ) hat die Vinyl-Schallplatte zum ersten Mal seit den 1980ern die CD überholt.Denn laut aktuellen Zahlen ( PDF ) der Recording Industry Association of America (RIAA) kam die Schallplatte in den USA in der ersten Jahreshälfte auf Verkäufe von zusammen­ge­rech­net 232,1 Millionen Dollar. Die CD wurde nicht nur knapp geschlagen, sondern von Vinyl weit hinter sich gelassen, denn in den ersten sechs Monaten von 2020 wurden nur noch 129,9 Millionen Dollar für diese Art des Musikträgers ausgegeben.Damit sind die Vinyl-Verkäufe um rund vier Pro­zent gestiegen, die CD-Umsätze sind hin­ge­gen auf rund die Hälfte eingebrochen. Ins­ge­samt kann das Plus von Schallplatten aber nicht da­rü­ber hinwegtäuschen, dass physische Da­ten­trä­ger stark verlieren. Denn in den ersten sechs Monaten des Jahres betrug das Minus hier 23 Prozent, dabei hat die Coronakrise sicherlich auch eine Rolle gespielt.Denn Streaming jeglicher Art (Abo-Streaming, werbefinanzierte Varianten und Radio-Über­tra­gungen per Internet) kommen auf einen Um­satz von 4,8 Milliarden Dollar, das ist ein Plus von rund zwölf Prozent. Streaming hat da­mit in der gesamten Musikindustrie einen Anteil von immerhin 85 Prozent. Die Mu­sik­in­dus­trie konnte - angetrieben durch die Zuwächse in Streaming - um 5,6 Prozent wachsen, der Gesamtumsatz belief sich auf 5,7 Milliarden Dollar.