Vinyl-Verkäufe in den USA zum ersten Mal seit 1987 höher als CDs

Wie die RIAA gestern mitteilte, wurden in den Vereinigten Staaten im Jahr 2022 zum ersten Mal seit 1987 mehr Schallplatten verkauft als CDs. Insgesamt wurden 41 Millionen Vinyl-Verkäufe verzeichnet, während CDs nur noch auf rund 33 Millionen verkaufte Einheiten kamen.Man verzeichne derzeit eine "bemerkenswerte Rückkehr" von Musik auf physischen Tonträgern, heißt es im Bericht über den Jahresumsatz der in dem Lobbyverband zusammengeschlossenen Musikfirmen. Vinyl-Tonträger hatten am Gesamtumsatz der Branche mit physischen Medien im letzten Jahr einen Anteil von rund 70 Prozent und brachten 1,2 Milliarden Dollar ein, so die RIAA weiter.1987 war das letzte Jahr, in dem zuvor mehr Schallplatten verkauft wurden als CDs, denn damals begann der Siegeszug der digitalen Tonträger. Heute verdanken die Vinyl-Verkäufe ihren Anstieg wohl vor allem jüngeren Kunden. Laut dem Marktforschungsunternehmen Luminate ist die Wahrscheinlichkeit bei Kunden aus der sogenannten "Gen Z" um 25 Prozent höher als beim Durchschnittskunden, dass sie zu Vinyl greifen.In den USA waren auch bei den Vinyl-Verkäufen besonders populäre Künstler vorn. Taylor Swift konnte innerhalb von nur einer Woche im Oktober 2022 ganze 1,58 Millionen Platten ihres neuen Albums "Midnights" absetzen. Neben anderen Pop-Musikern wie Harry Styles und Olivia Rodrigo waren aber auch Bands wie Fleetwood Mac und The Beatles unter den Top-10 bei den Vinyl-Verkäufen.Streaming bringt weiterhin den Löwenanteil des Umsatzes der US-Musikindustrie ein. Ganze 84 Prozent der Einnahmen der amerikanischen Musikbranche entfielen 2022 auf die digitalen Dienste wie Spotify, Bandcamp, Apple Music und YouTube.