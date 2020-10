1&1 DSL 100 ab sofort über die Laufzeit 200 Euro günstiger

1&1 dreht einmal wieder an der Preisschraube bei den DSL-Tarifen . Dabei sparen Neukunden jetzt rund 200 Euro im Vergleich zum vorherigen Tarifangebot, wenn sie sich für DSL 100 entscheiden. Die anderen Tarife sind unverändert.

Bei dem DSL 100-Tarif senkt 1&1 ab sofort den monatlichen Einstiegspreis. Bisher war der Tarif in den ersten zehn Monaten für 19,99 Euro monatlich zu haben, jetzt zahlt man in den ersten zehn Monaten 0 Euro. Anschließend bleibt es beim Preis von 39,99 Euro monatlich. Der Grundpreis von 39,99 Euro bleibt auch nach der Mindestlaufzeit von 24 Monaten be­ste­hen. Zum Aktionstarif gehört weiterhin die DSL- und Telefon-Flat, wobei die Internetflat bis zu 100 MBit/s Download-Geschwindigkeit und bis zu 40 MBit/s im Upload bietet. Kunden kön­nen bis zu 5 Rufnummern erhalten und bekommen eine Handy-Flat mit bis zu drei SIM-Karten.Optional kann man das 1&1 HD-TV-Angebot ab 4,99 Euro monatlich oder weitere Enter­tainment-Pakete buchen. Ein Modem gibt es kostenlos, alternativ kann man sich auch zum Beispiel den 1&1 Home-Server ab 2,99 Euro monatlich buchen. Die Ersparnis über die gesamte Mindestvertragslaufzeit beträgt mit der neuen Aktion rund 200 Euro."Der Datenhunger in Deutschland wächst weiter rasant. Um rund 25 Prozent auf über 168 Gigabyte im Monat ist das durchschnittliche Datenvolumen pro Anschluss in 2019 gegen­über dem Vorjahr gewachsen, so neueste Zahlen des Branchenverbandes VATM", erklärt 1&1. Dieser sich ständig erhöhenden Nachfrage will der Konzern daher mit "schnellen Internet-Anschlüssen Rechnung tragen" und senkt dafür die bisherigen Konditionen. Zusätzlich zum vergünstigen Aktionstarif profitieren Kunden bis zum 31. Dezember 2020 von der Mehrwertsteuer­senkung, die automatisch vom Rechnungsbetrag abgezogen wird.Im 1&1 Verfügbarkeitscheck kann man online prüfen, welche Geschwindigkeiten aktuell an einem Wohnort buchbar sind.