Android 11 Go Edition: Google stellt Software für Low-End-Geräte vor

Der Suchmaschinenkonzern Google hat eine neue Variante seines mo­bi­len Betriebssystems Android 11 vorgestellt. Die sogenannte Go-Edition soll auf Einsteiger-Geräten zum Einsatz kommen und Smartphones mit einem bis zu zwei Gigabyte großen Arbeitsspeicher unterstützen.

Go-Edition benötigt weniger RAM

Go-Versionen auf 100 Millionen Smartphones zu finden

Erst vor wenigen Tagen hat Google die finale Version von Android 11 veröffentlicht. Das Smartphone-Betriebssystem ist allerdings nicht auf Low-End-Geräte ausgelegt, da zu viele Ressourcen beansprucht werden. Die Go-Version von Android 11 soll diese Lücke nun schlie­ßen. Wie Google in einem Blog-Eintrag beschreibt, sollen die Apps mit der Android 11 Go Edition 20 Prozent schneller als mit der Vorgänger-Version gestartet werden können.Im Vergleich zur Standard-Variante von Android 11 soll die Go-Edi­tion insgesamt 270 Megabyte weniger Arbeitsspeicher belegen. Damit lassen sich laut Google im Schnitt drei bis vier zu­sätz­li­che Apps im Hintergrund öffnen. Da­rü­ber hi­naus soll das mobile Low-End-Betriebssystem etwa 900 Megabyte weniger internen Speicher be­nö­ti­gen, sodass mehr Anwendungen in­stal­liert oder Fotos gespeichert werden können.Die Aktualisierung von der Android 10 Edi­tion auf die Android 11 Go Edition bringt ei­ni­ge neue Funktionen, die teilweise schon vom Update auf die normale Version von Android 11 bekannt sind, mit sich. Es gibt unter anderem eine neue Gestensteuerung, mit welcher es möglich ist, schneller zwischen Apps wechseln zu können. Zudem werden eingehende Nach­rich­ten nun getrennt von allen weiteren Push-Benachrichtigungen angezeigt. Die Pri­vats­phä­re des Nutzers wurde verbessert, indem Apps ihre Berechtigungen automatisch verlieren, sobald diese eine bestimmte Zeit lang nicht genutzt wurden.Schon in den vergangenen zwei Jahren hatte Google eine Go-Version des Android-Be­triebs­sys­tems zur Verfügung gestellt. Seitdem sollen mehr als 100 Millionen Einsteiger-Modelle mit der Software ausgestattet worden sein. Wann die Go-Edition von Android 11 an die ersten Geräte verteilt wird, ist aktuell jedoch noch nicht bekannt.