Feature-Update ist fertig: Google gibt den Startschuss für Android 11

Google hat den Startschuss für Android 11 gegeben. Das Update ist fertig und wird ab sofort auf den ersten Smartphones verteilt - darunter auch für Geräte von OnePlus, Xiaomi und OPPO. Einige Features bleiben aber wie gehabt exklusiv den Google-Pixel-Smartphones vorbehalten.

Bubbles, Screen-Recorder und verbesserte Sicherheits-Features

Änderungen für Fehlerbehebungen

Damit startet Google ab sofort das neue Feature-Update nicht nur auf den eigenen Pixel-Geräten, es ist auch für andere Smartphones verfügbar. Dennoch werden viele Nutzer sich noch lange gedulden müssen, bevor sie Android 11 beziehen können - wenn denn ihr Smartphone überhaupt für das Update vorgesehen ist. Näheres dazu findet man beim Hersteller seines Smartphones.Die finale Version bringt dabei eine lange Liste an neuen Funktionen, darunter die neuen "Bubbles", die ausgewählte Chats als neue Multitasking-Option als kleines rundes "Bubble"-Fenster über andere Apps anzeigt. Neu ist ebenfalls ein Screen-Recorder, verbesserte und erweitere Gerätekontrolle und verbesserte Sicherheits-Features wie einmalige Berech­tigungen für Zugriffe. Damit bekommt der Nutzer eine bessere Kontrolle, was er wann für Apps freigibt. Außerdem gibt es einen neuen, zusammengefassten Schnellzugriff auf Messenger-Apps beziehungsweise deren Nachrichten.Google hat in Android 11 auch an smarte Funktionen gedacht. So starten neue App-Empfehlungen, smarte Ordner und Smart-Replys - diese Funktionen sind allerdings Pixel-exklusiv und teilsweise auch zunächst nur für den englischen Sprachraum verfügbar. In Sachen Sicherheit gibt es eine große Änderung: Mit zusätzlichen Update-Modulen für Google Play erhaltet Nutzer mit Android 11 noch mehr Sicherheits- und Datenschutz-Fixes von Google Play ausgeliefert, so einfach, wie Updates für Apps ausgeliefert werden.Auf diesem Weg sollen Nutzer alle Fehler­be­he­bungen und Änderungen erhalten, sobald sie verfügbar sind - und müssen nicht auf ein vollständiges Android-Update warten und dieses über die Einstellungen abrufen. Android 11 wird ab sofort für ausgewählte Pixel-, OnePlus-, Xiaomi-, OPPO- und Realme-Smartphones ausgerollt. Weitere Google-Partner werden in den kommenden Monaten neue Geräte auf den Markt bringen und diese gleich mit Android 11 anbieten. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Android 11-Übersichtsseite von Google.