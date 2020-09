25.000 Jobs & Mio.-Umsatz: YouTube ist in Deutschland immer wichtiger

Geht es nach neuen Zahlen, die Youtube vorlegt, ist die Videoplattform in Deutschland ein immer größerer Wirtschaftsfaktor. Insgesamt will man hierzulande für 25.000 Arbeitsplätze und einen Beitrag zum BIP von 775 Millionen Euro verantwortlich sein.

YouTube sieht sich selbst als Job-Maschine mit Millionen-Umsatz

Sprung wegen Corona

Dass YouTube bei seiner eigenen Veranstaltung betonen will, wie wichtig man für Deutsch­land ist, leuchtet ein. Mit einer monatlichen Nutzerzahl von 47 Millionen kommt der Plattform definitiv eine große Bedeutung zu. So viele Menschen werden von YouTube nach jüngsten Berechnungen des Marktforschungsunternehmens GfK mittlerweile erreicht - diese Zahlen beinhalten dabei aber noch nicht die Nutzung über Smart-TVs. Beim YouTube-Festival, das wegen Corona dieses Jahr ins Netz verlagert wurde, spielt das Unternehmen jetzt mit dem Bedeutungs-Vergleich zur deutschen Filmindustrie.Wie der Youtube-Manager Andreas Briese bei der Veranstaltung betont, bewege sich die Plattform mit einem Blick auf die Wirtschaftszahlen mit großen Schritten auf die Filmindustrie zu. Wie das britische Marktforschungsunternehmen Oxford Economics laut heise in einer neuen Studie verrechnet, ist Youtube für Jobs im Umfang von rund 25.000 Vollzeitstellen in Deutschland verantwortlich. "Der deutsche Film-Sektor beschäftigte im vergangenen Jahr 38.000 Menschen", so Briese zum Vergleich. Wie Oxford Economics weiterberechnet, kann YouTube auf ein durchaus respektables Wirtschaftsvolumen verweisen, der Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt lag demnach im Jahr 2019 bei 775 Millionen Euro.Wie Youtube auf Basis von internen Messungen berechnet, hat die Corona-Krise dabei noch einmal für einen deutlichen Schub bei den Nutzerzahlen gesorgt. Für dieses Jahr habe man bisher einen Anstieg von 15 Prozent registriert. Dies schlägt sich dann auch direkt auf das Youtube-Kerngeschäft der Werbean­zeigen durch: Mit 3,8 Milliarden Dollar Erlösen konnte man ein Plus von sechs Prozent erreichen.