AMD verkauft jetzt Fahrräder - ja, normale Mountainbikes und Cruiser

Der Chiphersteller AMD ist nicht nur im CPU-Bereich tätig, sondern konzentriert sich auch auf Grafikchips bzw. -karten. Das neueste Angebot des Unternehmens aus Santa Clara überrascht dennoch, denn seit kurzem bekommt man bei AMD auch Mountainbikes bzw. Cruiser.

Die Räder kosten jeweils 299 Dollar

AMD

AMD hat in den vergangenen Jahren eine Berg-und-Tal-Fahrt erleben müssen, zuletzt lief es für den Intel- und Nvidia-Konkurrenten aber bestens. Denn sowohl die Ryzen-CPUs als auch die Grafikkarten verkauften sich sehr gut, dazu kommen noch die ausgezeichneten Ergebnisse aus der Sparte, die Custom-Chips für die Konsolen liefert.Das jüngste Angebot hätten aber wohl auch die mutigsten Experten und Branchenkenner nicht vorhergesagt, denn seit kurzem findet man auf der US-amerikanischen Seite von AMD simple Fahrräder. Dabei handelt es sich nicht einmal um trendige Pedelecs, also elektrisch betriebene Varianten, sondern um den AMD Custom Cruiser und das AMD Custom Mountain Bike Beide Räder haben einen 18,5 Zoll großen Rahmen und 26-Zoll-Laufräder (via PCGamesN ). Während der Cruiser sich an urbane Gelegenheitsradler richtet, will das Full-Suspension-Mountainbike sportlichere Typen ansprechen. Technische Details zu den Rädern liegen nicht vor, allerdings sollte man sich hier keine Wunder erwarten, denn beide Räder kosten gerade einmal 299 Dollar (plus 50 Dollar für den Versand).Für diesen Preis bekommt man etwa keine Scheibenbremsen, so viel ist auf den Bildern zu erkennen, auch bei der von Shimano gelieferten Gangschaltung handelt es sich sicherlich nicht um ein Topmodell. Für jemanden, der ein 08/15-Rad sucht, könnte die beiden AMD-Bikes aber durchaus eine Überlegung wert sein - zumindest dann, wenn er oder sie in den USA lebt, denn nur dorthin liefert AMD die Räder derzeit.Die Fragen nach dem Warum können wir an dieser Stelle indes nicht beantworten. Es ist aber wohl ein Fanartikel, über den man nicht zu sehr nachdenken sollte (außer es ist eine Art Easter Egg auf ein noch nicht enthülltes Stück Technik).