Intel-Leak: Tiger Lake-CPUs mit Xe-GPU schlagen AMD Ryzen-Laptops

Intel will mit "Tiger Lake" die elfte Generation seiner Intel Core-SoCs der U-Serie einführen und damit erstmals seine neue, hauseigene Intel Xe-Grafik in Notebooks anbieten. Jetzt ist eine Präsentation an die Öf­fent­lichkeit gelangt, die einen Vergleich mit AMDs aktuellem Top-Chip wagt.

Man will AMD deutlich hinter sich lassen

Low-End-Zusatzgrafiken ade?

Intel Core Prozessoren der 11. Generation (Tiger Lake-U) Modell Cores / Threads Basis-Takt Max. Takt Cache (MB) Iris Xe (EU) DDR4 / LPDDR4x TDP i7-1185G7 4C / 8T 3,0 4,8 12 96 3200 / 4266 28W i7-1165G7 4C / 8T 2,8 4,7 12 96 3200 / 4266 28W i5-1135G7 4C / 8T 2,4 4,2 8 80 3200 / 4266 28W i3-1125G4* 4C / 8T 2,0 3,7 8 48 3200 / 3733 28W i3-1115G4 2C / 4T 3,0 4,1 6 48 3200 / 3733 28W i7-1160G7 4C / 8T 1,2 4,4 12 96 - / 4266 15W i5-1130G7 4C / 8T 1,1 4,0 8 80 - / 4266 15W i3-1120G4* 4C / 8T 1,1 3,5 8 48 - / 4266 15W i3-1110G4 2C / 4T 1,8 3,9 6 48 - / 4266 15W * Erscheint erst 2021

Intel verspricht (via @h0x0d ), dass man mit "Tiger Lake"-Chips wie dem Intel Core i7-1185G7 inklusive der neuen Intel Xe-GPU in der Lage sein wird, durchaus AMD deutlich hin­ter sich zu lassen. So redet das Unternehmen von bis zu 35 Prozent mehr Leistung, wo­bei in verschiedenen Detailbereichen noch erheblich größere Performance-Vorteile ge­gen­über aktuellen AMD Ryzen U-SoCs erzielt werden sollen.So will man zum Bei­spiel im Vergleich mit dem AMD Ryzen 7 4800U bei der Bearbeitung von Bildern und Videos mit Photoshop oder Adobe Premiere eine um das 2- bis 2,7-fach schnel­le­re Verarbeitung bieten. Auch bei Spielen wähnt sich Intel deutlich im Vorteil, will man doch selbst in Toptiteln eine rund 20 Prozent höhere Grafikleistung bieten als AMDs aktueller Top-SoC aus der Ryzen 7 U-Serie erreicht.Die Vergleiche machen deutlich, dass Intel mit seinen neuen Grafikchips bzw. Grafiklösungen der Xe-Serie durchaus mit der Konkurrenz mithalten kann, auch wenn sich die gezeigten Bei­spiel ausschließlich auf Chips beziehen, die mit ihrer Verlustleistung im Bereich von bis zu 15 Watt kaum in Gaming-, sondern eher in ultramobilen Notebooks ihren Platz haben.Intel zeigt in seiner Präsentation aber auch, dass die neue Intel-eigene GPU in dem zum Ver­gleich verwendeten Core i7-Chip durchaus dafür sorgt, dass Low-End Zusatzgrafik-Chips wie die Nvidia GeForce MX350 künftig wohl in vielen Fällen einfach überflüssig werden sollen. Im Grunde sei die integrierte GPU der "Tiger Lake"-SoCs auf dem gleichen Leistungsniveau un­ter­wegs, so der Tenor.Bei Intels Vergleichen ist zu bedenken, dass man sich des Top-Modells der neuen Pro­dukt­rei­he bedient hat: Der Core i7-1185G7 bie­tet dem Dokument zufolge vier Rechenkerne, acht Threads, 96 Grafikrecheneinheiten, zwölf Me­ga­byte Cache und wird mit einer Ver­lust­leis­tung von 12 bis 28 Watt ange­geben. Intel gibt einen Basis­takt von stolzen drei Giga­hertz an, wo­bei einzelne Kerne auf bis zu 4,8 GHz be­schleu­ni­gen können.Kurzzeitig lassen sich auch alle vier Kerne deutlich schneller betreiben, nämlich mit be­acht­li­chen 4,3 GHz. Hinzu kommt, dass die Intel Xe-GPU hier mit bis zu 1350 Megahertz ar­bei­tet. Alle anderen Modelle der Intel Core U-Serie der 11. Generation laufen langsamer. Of­fi­ziell will Intel wohl erst im Lauf des Abends im Rahmen der diesjährigen digitalen IFA 2020 über die neuen Chips informieren.