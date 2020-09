Galaxy Book Flex 5G: Samsung stellt 2-in-1-Notebook mit S-Pen vor

Der südkoreanische Elektronik-Hersteller Samsung hat ein neues 2-in-1-Notebook mit integriertem 5G-Modem angekündigt. Das Galaxy Book Flex 5G ver­fügt unter anderem über einen Intel Core-Prozessor der elften Ge­ne­ra­tion, 16 Gigabyte RAM sowie einen mitgelieferten S-Pen.

Bisher keine Details zur Verfügbarkeit

Das Notebook besitzt ein 13,3 Zoll großes Display, das in Full-HD auflöst und mit einem Touch­screen ausgestattet ist. Bei den verbauten Prozessoren handelt es sich um Core i5- und i7-Modelle, die über eine eingebaute Iris X-Grafikeinheit verfügen. Auf Wunsch des Nutzers sind bis zu 16 Gigabyte LPDDR4x-RAM und 512 Gigabyte SSD-Speicher im Galaxy Book Flex 5G verbaut. Während die Hauptkamera Bilder mit 13 Megapixeln aufnimmt, kann die Front­ka­me­ra Videos in 720p-Qualität speichern. Die Akkukapazität beträgt 69,7 Wattstunden.Das Galaxy Book Flex 5G verfügt über Thun­der­bolt 4, USB Typ-C, USB 3.0, HDMI, eine Kopf­hö­rer­buch­se sowie einen MicroSD- und SIM-Karten-Slot. Außerdem können Geräte über Bluetooth und Wi-Fi 6 mit dem Notebook ver­bun­den werden. Mit Hilfe des 5G-Modems ist es möglich, auch unterwegs eine In­ter­net­ver­bin­dung herzustellen. Der Laptop kann über einen integrierten Fingerabdruck-Sensor entsperrt werden. Als Betriebssystem kommen Windows 10 Home und Windows 10 Pro zum Einsatz.Das Notebook ist in einer silbernen Farbvariante erhältlich. Bislang hat Samsung allerdings noch nicht bekanntgegeben, wann das neue Gerät auf den Markt kommt. Außerdem wurden bisher keine Preise zu dem Notebook genannt. Womöglich werden diese Informationen in den nächsten Wochen nachgeliefert, sobald das Galaxy Book Flex 5G erworben werden kann.