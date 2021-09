Samsung: Neuer S-Pen könnte mit einer drahtlosen Kamera erscheinen

Aktuellen Informationen zufolge hat Samsung die Galaxy Note-Reihe noch nicht aufgegeben, sodass im kommenden Jahr ein weiteres Modell erscheinen dürfte. Ein Patent zeigt nun, wie ein überarbeiteter S-Pen aussehen könnte. Der Stift soll eine integrierte Kamera besitzen.

Die Seiten wurden etwas abgeflacht

Release möglicherweise im nächsten Jahr

Samsung

Das Patent wurde am 5. März beantragt und nach der Veröffentlichung am 10. September von Letsgodigital entdeckt. In dem Antrag wird ein drahtloses Kamera-Modul, das dem S-Pen hinzugefügt wird, beschrieben. Die Linse soll die Selfie-Kamera eines Smartphones ersetzen können. Hierfür muss der digitale Stift lediglich in seiner Halterung untergebracht werden. Der S-Pen wird dann mit Hilfe eines Magnets bewegt und nach oben ausgefahren.Darüber hinaus soll die Kamera auch verwendet werden können, wenn der Stift aus der Halterung entfernt wurde. Hiermit lassen sich Selfies deutlich einfacher aufnehmen, da der Nutzer das Smartphone nicht in der Hand halten muss. Eine abgeflachte Seite macht es möglich, den S-Pen beispielsweise auf den Tisch zu stellen und anschließend die Kamera zu nutzen. Fotos können entweder über den am Stift angebrachten Knopf oder über den Button in der Software aufgenommen werden.Eine weitere Skizze stellt dar, dass der S-Pen zukünftig auch das Kamera-Modul auf der Rückseite ersetzen könnte. Der Vorteil eines solchen Designs besteht darin, dass die hochauflösenden Sensoren vom Smartphone entfernt und frei eingesetzt werden können.Die eingebaute Kamera kommuniziert drahtlos mit dem Smartphone. Hierfür könnten WLAN, Bluetooth oder NFC verwendet werden. Natürlich dürfte der Stift auch alle bestehenden Features unterstützen, sodass der S-Pen als Fernauslöser für die Hauptkamera oder zum Erkennen von Gesten verwendet werden kann. Da es sich lediglich um ein Patent handelt, wird die Technologie nicht unbedingt in ein finales Produkt integriert. Sollte Samsung die beschriebenen Ideen umsetzen, wäre es denkbar, dass die überarbeitete Version des S-Pens im nächsten Jahr zusammen mit den Flaggschiff-Modellen das Licht der Welt erblickt. Mit welchem Preis der digitale Stift mit Kamera zu Buche schlagen könnte, bleibt unklar.