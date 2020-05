Samsung Galaxy Book S erstes Laptop mit Intel-CPU im 'big.LITTLE'-Stil

Das Samsung Galaxy Book S ist bisher das einzige Windows-on-ARM-No­tebook mit dem Qualcomm Snapdragon 8cx High-End-Chip. Das Gerät wurde jetzt auch in einer neuen Variante mit neuem Intel Lakefield-SoC angekündigt, der erstmals "große" und "kleine" CPU-Kerne kombiniert.

Vier Stromspar-Kerne, ein High-End-Core

Samsung hat heute nicht nur seine Rückkehr auf den deutschen Notebook-Markt mit dem Galaxy Book Flex und Galaxy Book Ion angekündigt, sondern auch das Samsung Galaxy Book S mit Intel-CPU offiziell gemacht. Damit stellt man dem Qualcomm-basierten Modell eine fast identisch bepreiste Version mit einer vollkommen neuen x86-Plattform zur Seite, die sich in ihrem Konzept stark an ARM-Chips orientiert. Auch hier werden stromsparende Kerne der einen Architektur mit High-End-Cores einer anderen Architektur kombiniert.Das Galaxy Book S wird somit auch für Intel zum Technologieträger, denn es wird erstmals mit einem SoC aus der "Lakefield"-Familie ausgerüstet, der eine sogenannte "Hybrid-CPU" (Intel) bietet. Offiziell nennen Intel und Samsung den Chip in ihrer Pressemitteilung noch nicht, doch bereits vor einigen Tagen tauchte das Intel-basierte Modell auf der kanadischen Samsung-Website auf.Dort wird der neuen SoC als Intel Core i5-L16G7 bezeichnet und soll dem Vernehmen nach insgesamt fünf CPU-Kerne mitbringen, die eine maximale Taktrate von 3,0 Gigahertz erreichen. Der Chip vereint erstmals vier stromsparende "Tremont"-Kerne, die aus den Intel Atom-SoCs bekannt sind, mit einem "Sunny Cove"-Kern, der deutlich mehr Leistung bietet. Er nutzt die gleiche Architektur, die in den aktuellen Intel Core-CPUs der 10. Generation aus der "Ice lake"-Familie verwendet wird.Abgesehen von der neuen Intel-Plattform ist auch die neue Variante des Samsung Galaxy Book S so stark identisch zum Qualcomm-Modell, dass Samsung sogar die exakt gleichen Pressebilder verschickt - nämlich die der ARM-basierten Version. Zur Detailkonfiguration der deutschen Ausgabe des Intel-Modells des Galaxy Book S schweigt Samsung, doch dürfte das Gerät im Grund identisch zur kanadischen Version sein.Das Galaxy Book S hat somit ein 13,3 Zoll großes Display mit Full-HD-Auflösung und maximal 600 Candela Helligkeit. Außerdem sind acht Gigabyte Arbeitsspeicher und eine 256 GB großes Packung UFS-2.1-Speicher an Bord. Darüber hinaus wird der gleiche 42-Wattstunden-Akku verbaut, der laut Samsung für bis zu 17 Stunden Laufzeit ausreichen soll - beim Snapdragon-basierten Modell erreicht das gleiche Gerät angeblich bis zu 25 Stunden. Samsung nennt, wohl wegen Intels Vorgaben zur Veröffentlichung von Informationen zu den neuen "Lakefield"-Chips noch keinen konkreten Termin für die Markteinführung in Deutschland. Der Preis steht jedoch schon fest: 1129 Euro will Samsung für sein neues, ultramobiles Edel-Notebook haben. Die Qualcomm-Version mit integriertem LTE-Modem und ansonsten abgesehen von der CPU identischer Ausstattung wird offiziell für 1099 Euro verkauft.