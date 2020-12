Galaxy Book Flex 2: Samsung stellt neues 5G-Notebook offiziell vor

Der südkoreanische Hardware-Hersteller Samsung hat das Galaxy Book Flex 2 5G präsentiert und ein neues Unboxing-Video zu dem Gerät ver­öf­fent­licht. In dem 2-in-1-Notebook kommen ein Intel Core-Prozessor der elften Generation sowie 16 Gigabyte Arbeitsspeicher zum Einsatz.

Samsung zeigt das Galaxy Book Flex 2 5G im Unboxing-Video

Book Flex 2 mit mitgeliefertem S-Pen

Notebook ab Anfang 2021 verfügbar

Samsung

Wie der Name schon sagt, verfügt das Galaxy Book Flex 2 über ein integriertes 5G-Modem. Damit ist der Nutzer nicht auf ein WLAN-Netzwerk angewiesen, um sich mit dem Internet verbinden zu können. Der Laptop bietet Support für den S-Pen und ist mit einer 13-MP-Hauptkamera ausgestattet. Die Frontkamera nimmt Bilder mit einer 720p-Auflösung auf.Neben dem Notebook an sich sind im Lie­fer­um­fang ein Netzteil mit USB-C-Kabel, eine Schnellstart-Anleitung, ein Öffner für den SIM-Slot sowie der S-Pen enthalten. Außerdem wurde Windows 10 auf dem Gerät vorinstalliert.Das 13,3 Zoll große Display löst in Full-HD auf und ist selbstverständlich mit einem Touch­screen ausgerüstet. Der interne Speicher be­steht aus einer bis zu 512 Gigabyte großen NVMe-SSD. Die Kapazität kann über eine se­pa­rat erhältliche MicroSD-Karte erweitert werden. Neben dem 5G-Modem sind auch Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct und Bluetooth 5.1 mit an Bord. Die Akkukapazität beträgt 69,7 Wattstunden. Da­rü­ber hinaus gibt es Anschlüsse für Thunderbolt 4, USB-C, USB 3.0, HDMI und analoge Kopfhörer.Die Preise wurden noch nicht bekanntgegeben und dürften von der genauen Prozessor- und Speicher-Konfiguration abhängig sein. Das Galaxy Book Flex 2 5G wird ab Januar 2021 er­hält­lich sein. Wann das Gerät hierzulande erworben werden kann, ist allerdings noch unklar.