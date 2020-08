LG Wing: Das außergewöhnliche "T"-Smartphone soll 1000 Dollar kosten

Der koreanische Smartphone-Hersteller LG arbeitet Berichten zufolge an einem bislang einzigartigen Konzept für ein Dual-Display-Smartphone mit Namen LG Wing. Nun sind weitere Details zu dem noch nicht offiziell vor­gestellten Gerät durchgesickert.

Infos aus Unternehmenskreisen

Und diese Informationen drehen sich vor allem um den Preis und um den Veröffentlich­ungs­termin des ungewöhnlichen Smartphones. LG setzt dabei auf zwei Displays, die hinter­einander angeordnet sind. Das hintere Display lässt sich bei Bedarf heraus "drehen", sodass man nicht etwa eine doppelt so große Displayfläche hat wie bei Falt-Smartphones, sondern ein kleineres quadratisches Extra-Display, welches man neben dem eigentlichen Display nutzen kann. Ein Video machte vor Kurzem die Runde, in dem man das Prinzip sehr gut erkennen konnte ( wir berichteten ).Nun gibt es von der Newsseite XDA-Developers neue Details. So haben die Autoren erfahren, dass die Koreaner das neue Wing zu einem im Vergleich zu anderen Klapp- oder Falt-Smartphones günstigen Preis von umgerechnet rund 1000 Dollar auf den Markt bringen wollen.Das Gerät soll zudem bereits noch in diesen Herbst auf den Markt kommen. Die Informationen stammen angeblich aus einer dem Unternehmen nahestehenden Quelle. Falls dies zutrifft, wird der Preis definitiv der niedrigste von Smartphones mit Doppel-Display sein. Zum Vergleich: Der Preis für das Surface Duo mit seinen zwei Displays beginnt bei 1399 Dollar. Die Gerüchteküche hatte dabei zunächst von einem deutlich höheren Preis für das LG Wing gesprochen, man war von rund 1600 Dollar ausgegangen. Nun könnte es sehr gut sein, dass man sich bei LG noch einmal an die Preisgestaltung gesetzt hat.Bisher ist das zwar nur Spekulation, so lange das Unternehmen die Preise nicht offiziell bestätigt, aber mit dem Preis hätte LG zumindest mal wieder ein konkurrenzfähiges, aktuelles Produkt am Markt.