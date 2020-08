Motorola Razr 5G: Leak zeigt die Position des Fingerabdruck-Sensors

Motorola plant, demnächst eine 5G-Variante des Foldables Razr auf den Markt zu bringen. Bisher herrschte allerdings Unklarheit darüber, wo der Hersteller den Fingerabdruck-Scanner untergebracht hat. Ein neuer Leak zeigt, dass der Sensor auf der Rückseite des Geräts platziert wurde.

Snapdragon 765 und acht Gigabyte RAM

Wie MSPoweruser berichtet, stammen die durchgesickerten Informationen vom bekannten Leaker Evan Blass . Aus zwei Renderbildern gehen die Positionen der unterschiedlichen Buttons und Sensoren des Razr 5G hervor. Der Fingerabdruck-Scanner wurde in das runde Motorola-Logo integriert. Beim Vorgänger-Modell wurde der Sensor am Rand untergebracht.Aus vorherigen Leaks geht bereits hervor, wel­che Hardware-Komponenten im Motorola Razr 5G zum Einsatz kommen. Im Inneren des Ge­räts verrichtet ein Snapdragon 765, der an acht Gigabyte Arbeitsspeicher und an ein 5G-Modem angebunden ist, seine Arbeit. Dem Nut­zer ste­hen 256 Gigabyte Speicher zur Ver­fü­gung.Neben einem NanoSIM-Slot verfügt das Gerät über eSIM-Support. Der Akku ist 2845 mAh groß. Während die Hauptkamera Bilder mit 48 Megapixeln aufnimmt, wurde auf der Frontseite ein 20-Megapixel-Sensor verbaut. Der faltbare Bildschirm besitzt eine Diagonale von 6,2 Zoll.Das neue Motorola Razr-Modell soll im Rahmen eines Events am 9. September angekündigt werden. Wann das Smartphone dann ausgeliefert wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Au­ßer­dem ist derzeit noch unklar, mit welchem Preis das Gerät zu Buche schlagen wird. Für das aktuelle Razr-Smartphone werden hierzulande noch immer etwa 1200 Euro fällig.