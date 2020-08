LG HU810P: Laserbeamer mit 4K-Auflösung und HDR-Support vorgestellt

Der koreanische Elektronik-Hersteller LG hat einen neuen Laserbeamer vorgestellt. Das Gerät verfügt über eine native 4K-Auflösung und bringt außerdem HDR-Support mit sich. Bisher ist lediglich noch unklar, ab wann und zu welchem Preis der Beamer erworben werden kann.

97% des DCI-P3-Farbraums abgedeckt

LG

Der für Heimkinos konzipierte und jetzt präsentierte 4K-Projektor hört auf die Be­zeich­nung LG HU810P und lässt sich der Cinebeam-Reihe zuordnen. Mit dem neuen Laserbeamer ist es möglich, ein bis zu 300 Zoll großes Bild an die Wand zu projizieren. Die Helligkeit beträgt dabei 2700 ANSI-Lumen. LG gibt an, dass die Lichtquelle eine Lebensdauer von etwa 20.000 Stunden besitzt. Der Beamer unterstützt HDR10, HLG und Dynamic Tone Mapping.Außerdem kann das Gerät mit seinem in­te­grier­ten Dual-Laser-System 97 Prozent des DCI-P3-Farbraums abdecken. Der Beamer ver­fügt über einen eingebauten Lichtsensor, sodass die Hel­lig­keit dynamisch an den Raum angepasst wer­den kann. Darüber hinaus werden eARC und eine Zoom-Funktion unterstützt.Um die Qua­li­tät von Videos zu verbessern, ver­fügt der LG HU810P über den TruMotion- und den Real Cinema-Modus. Damit kann die Fra­me­ra­te durch die Berechnung von Zwi­schen­bil­dern erhöht oder auf 24 Hertz reduziert werden. Es ist möglich, Geräte via HDMI 2.1 und Bluetooth mit dem Beamer zu verbinden. Als Betriebssystem kommt die aktuelle WebOS-Version 5.0 zum Einsatz, sodass Apps wie Netflix und Airplay verwendet werden können.In der Ankündigung hat LG allerdings nicht verraten, wann mit der Auslieferung des neuen Laserbeamers begonnen werden soll. Außerdem ist noch nicht bekannt, mit welchem Preis das Gerät zu Buche schlagen wird. Die Spezifikationen lassen jedoch darauf schließen, dass der Projektor nicht günstig zu haben sein wird. Womöglich gibt LG die fehlenden Details im Rahmen der IFA 2020 , die von Donnerstag bis Sonntag in Berlin stattfindet, bekannt.