Age of Empires 3: Microsoft teasert Neuauflage an, Release wohl bald

Microsoft hat bereits in den vergangenen Jahren die ersten beiden Teile von Age of Empires als Definitive Editions neu aufgelegt. Parallel arbeitet man auch an einer echten Fortsetzung, Teil 4 hat allerdings noch keinen Termin. Age of Empires 3 könnte indes früher kommen als gedacht.

Release(-Bekanntgabe) wohl zur Gamescom

Dass auch Age of Empires 3 als überarbeitete Version kommt, stand eigentlich schon immer außer Frage, denn Microsoft hat bereits die ersten beiden Teile erfolgreich und zur Freude von Fans als Definitive Edition veröffentlicht. Die neue aufgehübschte Version von Age of Empires 3 dürfte nun aber unmittelbar vor der Tür stehen.Denn vor kurzem hat Microsoft über das offiziellen Twitter-Konto der Reihe einen kryptischen Tweet veröffentlicht, der acht Einheiten-Symbole zeigt. Eines wiederholt sich (an Position drei und acht) und Fans konnten relativ schnell herausfinden, dass das ein Code ist. Genauer gesagt handelt es sich Einheitensymbole und wenn man die dazugehörigen Hotkeys heranzieht, dann bekommt man ein Wort heraus: Gamescom.Die diesjährige Ausgabe der deutschen Spielemesse findet statt, allerdings natürlich nicht in der gewohnten Form, sondern als rein digitale Variante. Am Donnerstag geht es los, bis Sonntag wird es Spiele und deren Ankündigungen geben, aber eben alles als virtuelle Ausgabe.Und dabei wird es wohl auch die Vorstellung der Age of Empires 3: Definitive Edition geben, womöglich wird Microsoft die Neuauflage des Strategiespiels auch gleich veröffentlichen. Eine große Überraschung wäre das nicht, da die Gamescom so etwas wie die Hausmesse von Age of Empires ist.Dass Age of Empires 3 entwickelt wird, ist lange bekannt, zuletzt hat Microsoft auch diverse geschlossene Previews durchgeführt. Laut VG24/7 wurde das Spiel aber vor kurzem in Australien mit einem Jugendschutz-Rating versehen, was in der Regel auf einen bevorstehenden Release hindeutet.