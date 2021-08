Age of Empires 4: Die Beta startet schon sehr bald und das wird geboten

Echtzeitstrategiefans warten schon sehnsüchtig auf die nächste Ausgabe des Microsoft-Klassikers Age of Empires , Teil 4 wird im Oktober erscheinen. Zuvor wird es auch eine oder mehrere Betaphase(n) geben und Microsoft hat etwas überraschend den Start für morgen angekündigt.

Erstes vollständig neues Age of Empires seit 2005

Beta für AoE-Insider

Die bisherigen drei Teile von Age of Empires (AoE) wurden in den vergangenen Jahren überarbeitet und neu veröffentlicht, damit hauchte Microsoft dem an sich eher stagnierenden oder sogar halbtoten Echtzeitstrategiegenre neues Leben ein. Den Höhepunkt der Bemühungen der Gaming-Sparte des Redmonder Konzerns stellt Age of Empires 4 dar, das ist schließlich der erste neue Teil seit rund 16 Jahren.Microsoft und Relic Entertainment haben bereits vor längerer Zeit eine Beta angekündigt, bisher war aber nicht bekannt, wann diese starten wird. Seit kurzem ist der Termin jedoch öffentlich und der Redmonder Konzern hat sich für eine kurzfristige Lösung bzw. Ankündigung entschieden. Denn die geschlossene Beta startet nämlich bereits am 5. August, also morgen.Bei dieser ersten Testphase handelt es sich um eine geschlossene Beta, teilnahmeberechtigt sind jene Age of Empires-Insider, die sich angemeldet haben und auch eine entsprechende Einladungsmail bekommen haben. Wie viele tatsächlich mitmachen dürfen, ist unklar, Relic Entertainment spricht aber in der Ankündigung von "tausenden" Spielern. Als Plattformen stehen sowohl Microsoft Store als auch Steam bereit, die Beta dauert länger, denn das Enddatum lautet 16. August 2021.Als Inhalte steht Folgendes bereit: das Tutorial "Mission Zero", Multiplayer-Matches gegen die KI oder auch menschliche Gegner, eine Vielzahl an anpassbaren Maps und vier der insgesamt acht zum Start des Spiels zur Verfügung stehenden Zivilisationen. Schließlich wird es auch noch einen Zuschauermodus geben, mit dessen Hilfe man die Games anderer erleben kann.