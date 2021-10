Triumphales Comeback: Age of Empires 4 ist auf Steam ein großer Hit

Seit gestern ist es Realität: 16 Jahre nach Age of Empires 3 ist ein neuer Teil der legendären Echtzeitstrategie-Reihe verfügbar. Und es greifen offenbar nicht nur Genrefans zu, sondern auch viele andere Gamer, denn Age of Empires 4 hat die Spitze der Steam-Charts gestürmt.

54.851 Spieler plus X(box Game Pass)

Echtzeitstrategie ist ein Genre, das seit seinem ersten frühen Höhepunkt namens Dune 2 viele Höhen und Tiefen erlebt hat. Denn zu den Blütezeiten von Command & Conquer, Starcraft, Warcraft und Co. gab es kaum andere Spiele bzw. dominierten diese regelmäßig die Charts. Dann folgte aber ein ziemlicher Absturz. Nun hat aber wieder einmal ein Echtzeitstrategiespiel die Chartspitze erklommen, die Rede ist natürlich von Age of Empires 4 (AoE4).Age of Empires 4 erreichte kurz nach der Veröffentlichung einen Spitzenwert von 54.851 gleichzeitigen Spielern, wie man auf SteamDB sehen kann. Damit ist man zwar nicht das populärste Spiel auf Steam, sondern lag in der Tageswertung auf Platz 17, allerdings war eine Top-Position hier nicht zu erwarten, mit Titeln wie Spitzenreiter Counter-Strike: Global Offensive (mehr als 800.000 Spieler) oder Dota 2 kann man sicherlich nicht mithalten.Eines ist aber auch klar: Es ist der bisher populärste AoE-Teil auf Steam, denn bisher hatte Age of Empires 2: Definitive Edition den Rekord an gleichzeitigen Spielern, nämlich 38.725. Allerdings sollte man hier ein großes Aber anmerken, denn in Wirklichkeit dürften es weit mehr sein, die Age of Empires 4 spielen, denn in diesen Zahlen sind all jene nicht inkludiert, die den Titel im Microsoft Store gekauft haben oder es über den Xbox Game Pass für PC nutzen.Das macht auch den (Steam-)Vergleich mit anderen Taktik- und Echtzeitstrategiespielen schwierig, denn hier liegt Total War: Warhammer mit 113.019 gleichzeitigen Spielern vorne - angesichts der Popularität des Xbox Game Pass kann man aber sicherlich annehmen, dass AoE4 das populärste Spiel dieser Art seit langem ist.