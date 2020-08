Remote Desktop: Umfangreiches Update für die UWP-App veröffentlicht

Microsoft hat ein umfangreiches Update für die UWP-Version der eigenen Remote Desktop-App bereitgestellt. Die Aktualisierung bringt unter an­de­rem Support für ARM64 und einen Dunkelmodus mit sich. Aktuell ist das Update nur für am Insider-Programm teilnehmende Nutzer verfügbar.

Update zunächst nur für Insider verfügbar

Aus dem Microsoft Store herunterladen

Alle Fragen umfassend beantwortet

Siehe auch:

Microsoft

Wie Microsoft in der Dokumentation (via Windows Central ) beschreibt, hebt die Ak­tua­li­sie­rung die Versionsnummer des UWP-Tools auf 10.2.1519 an. Die Redmonder haben den Client komplett überarbeitet, sodass im Hintergrund die gleiche Engine wie bei iOS, MacOS und Android verwendet wird. Außerdem unterstützt das Programm ARM64-CPUs, die Azure Resource Manager-integrierte Version von Windows Virtual Desktop und einen Dunkelmodus.Eine weitere Neuerung stellt die Möglichkeit, Backups von Desktop-Umgebungen erstellen und anschließend wiederherstellen zu können, dar. Die neueste Version der UWP-Anwendung kann nun selbstständig erkennen, ob der Nut­zer einen neuen oder klassischen Windows Vir­tu­al Desktop verwendet. Darüber hinaus haben die Redmonder einige Bugfixes in die Remote Desktop-App integriert. Ab sofort dürften beim Kopieren von Dateien keine Probleme mehr auf­tre­ten. Auch sämtliche Buttons sollten jetzt wieder korrekt funktionieren.Momentan haben nur Windows-Insider die Möglichkeit, die aktuelle Version mit den Neu­e­run­gen zu beziehen. Die UWP-Variante der Remote Desktop-Anwendung kann aus dem of­fi­ziel­len Microsoft Store heruntergeladen werden. Sofern die Insider keine größeren Probleme melden, dürfte das neueste Update mit den zusätzlichen Funktionen in den nächsten Wochen auch an alle weiteren Nutzer, die die UWP-Version der App verwenden, ausgeliefert werden.