Fritz SmartHome-Apps bekommen neue Anzeige-Möglichkeiten

Der Netzwerk-Spezialist AVM hat ein Funktions-Update für die Smart­phone-App zum Steuern der Fritz-Smart-Home-Geräte veröffentlicht. Neu hinzugekommen ist die Unterstützung der Temperaturanzeige für die Geräte FritzDECT 200 und 201.

App als Fernbedienung

Release Notes Verbesserung: Anzeige der Temperatur in der Übersicht auch für FritzDECT 200 und FritzDECT 210

Verbesserung: Eingestellte Farbe bei ausgeschalteter Lampe FritzDECT 500 in der App leichter erkennbar

Verbesserung: Darstellung von Gruppen mit FritzDECT 500 in der Übersicht verbessert

Verbesserung: Unterstützung weiterer HAN-FUN-Geräte (der Deutschen Telekom)

Verbesserung: Darstellung von Sommer- und Urlaubsbetrieb für Heizkörperregler verbessert

Verbesserung: Link zum Bewerten der FritzApp Smart Home direkt aus den Einstellungen

Was bietet AVMs Smart-Home-Steuerung?

Mit der Steckdose FritzDECT 200 das Aquarium schalten, die Kaffeemaschine aufheizen oder nachts Media-Player und TV-Geräte vom Strom trennen

Mit der Außensteckdose FritzDECT 210 die Stromkosten für das Laden des E-Bikes überwachen oder die stimmungsvolle Gartenbeleuchtung einschalten

Mit dem Heizkörperregler FritzDECT 301 das Wohnzimmer auf Ihre Wohlfühltemperatur heizen und mit automatischen Heizplänen Geld sparen

Mit der LED-Lampe FritzDECT 500 für ein Wohlfühlambiente am Abend und für ein anregendes Licht am Morgen sorgen

iPhone- und Android-App stehen ab sofort in Version 1.1.0 beziehungsweise Version 1.2.0 in den App Stores zum Update bereit. Laut den mit­veröf­fent­lich­ten Release-Notes gibt es ein paar Neuerungen und eine lange Liste an Verbesserungen. Dazu gehört, dass AVM noch einmal die Übersicht der Funktionen und Daten überarbeitet hat, die sich in der App in Verbindung mit den smarten Steckdosen FritzDECT 200 oder FritzDECT 210 anzeigen lassen.Die " FritzApp Smart Home "-Apps bieten generell neben der Steuerung von Fritz-DECT-Geräten eine einfache Übersicht über alle Fritz Smart-Home-Produkte . Auf dem Smartphone wird die Übersicht mit der App zur individuell anpassbaren Touch-Steuerung, die man auch von unterwegs nutzen kann, um zum Beispiel Licht an oder aus zu schalten, die Temperatur anzupassen und viele andere Aufgaben zu erledigen.