FritzDECT 440, 500: AVM startet Smart-Home-Schalter und LED-Lampe

Laut dem Berliner Netzwerk-Spezialisten starten jetzt die beiden zur IFA 2019 vorgestellten neuen Smart Home-Geräte DECT 440 und DECT 500 in den Handel. Hinter den Bezeichnungen verbergen sich eine LED-Lampe mit Farbwechsel und ein Smart Home-Schalter.

FritzDECT 500

LED-Lampe mit smarter Steuerung für weißes und farbiges Licht

Helligkeit stufenlos dimmbar (806 Lumen)

Farbtemperatur warmweiß bis kaltweiß (2.700K - 6.500 K)

Steuerung der Lampen per FritzApp, FritzFon, FritzDECT 440/400 und browserbasiert

Per DECT ULE ins Fritz-Heimnetz eingebunden

Für E27-Fassungen

Systemvoraussetzung ab FritzOS 7.20

UVP 39 Euro

FritzDECT 440

Die Fernbedienung für das smarte Heimnetz

Vier konfigurierbare Taster für die komfortable Bedienung von Fritz-Produkten für Smart Home

E-Paper-Display

Temperatursensor zum Steuern der Fritz-Heizkörperregler FritzDECT 301

Schaltet FritzDECT 200 und FritzDECT 210 drahtlos, einzeln und in Gruppen

Über DECT-ULE-Funk mit jeder FritzBox mit DECT-Basis kompatibel

Systemvoraussetzung ab FritzOS 7.10

UVP 59 Euro

AVM

Beide Geräte sind Neuland für AVM, bisher gab es nur einen Einfach-Schalter und noch kein Beleuchtungsprodukt. Dabei sind besonders Licht-Lösungen im Smart Home gefragt, nun kann auch AVM da liefern. Laut AVM gibt es nun im Fritz-Smart-Home den "Dreiklang aus Strom, Wärme und Licht". Die erste smarte LED-Lampe von AVM setzt auf DECT ULE und ist nur für Nutzer von FritzBox und anderen Fritz-Geräten ausgelegt. Die Lampe kann in handelsübliche E27-Fassungen geschraubt werden und lässt sich dann individuell steuern. Sie bietet ein großes Spektrum an weißem und farbigem Licht und ist stufenlos dimmbar.Ergänzend dazu kommt der neue Schalter, mit dem die Bedienung von anderen smarten Geräten einfach per Knopfdruck erfolgen kann. Man kann den neuen FritzDECT 440 Vierfach-Taster zum Beispiel an der Wand gleich neben den normalen Lichtschaltern oder Steckdosen anbringen und bekommt so einen komfortablen Zugriff auf seine Geräte im Netzwerk. Der Schalter kann konfiguriert werden, sodass der Knopfdruck zum Beispiel Licht dimmt, Temperatur runterfährt oder Steckerleisten aktiviert.Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 39 Euro für die LED-Lampe und bei 59 Euro für den Vierfach-Schalter. Die Vorbestellungen sind teilweise schon möglich.Laut AVM sollen die neuen Geräte schon in Kürze im Handel verfügbar sein.