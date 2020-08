Labor-Update für die FritzBox 6591 Cable: Feinschliff im vollen Gang

Es gibt ein weiteres Beta-Update für die Vorschau-Version des neuen FritzOS 7.20 für die FritzBox 6591 Cable. Das neue Update enthält dabei nur ein paar Korrekturen, was auf den baldigen Start hindeuten könnte.

Diese neuen Funktionen starten

Änderungen Version 07.19-81511 Laut den Release-Notes gibt es nur kleine Änderungen. WLAN - Behoben: In der Betriebsart Mesh Repeater konnte die 5 GHz zum Mesh Master sporadisch verloren gehen

Behoben: Stabilität verbessert

System - Behoben: Stabilität verbessert Laut den Release-Notes gibt es nur kleine Änderungen.

Für folgende Geräte steht die finale Version bereits zur Verfügung:

FritzBox 7590, 7530, 6660 Cable, 6590 Cable, 6490 Cable

FritzRepeater 3000, 2400, 1200, 600, 1750E

FritzPowerline 1260E

WLAN-Mesh-Router von AVM stark reduziert!

Der Berliner Internet-Spezialist AVM arbeitet noch immer an dem Feinschliff für das neue Feature-Update. Nun hat man eine neue experimentelle Labor-Version für die FritzBox 6591 Cable veröffentlicht. Viele Änderungen gibt es nicht mehr, nur noch Fehlerbehebungen beziehungsweise Optimierungen. Entsprechend kurz fallen die Release Notes aus. Man nähert sich nun mit großen Schritten der finale Version für den Kabel-Router. Nutzer dürften dabei schon gespannt sein, denn es wird auch für das 6591-Modell eine Reihe an neuen Funktionen geben.Im Labor-Test sind nur noch wenige der aktuellen Modelle, die das Update geplant bekommen werden. Dazu gehören neben der FritzBox 6591 Cable noch die FritzBox 7490, 7580 und die 6890 LTE. Weitere Details zu den Beta-Tests hat AVM auf einer Sonderseite zusammengetragen . Dort findet man wichtige Informationen, sowie Tipps für die Installation der Beta-Updates.Zu den wichtigsten Neuheiten von FritzOS 7.20 gehört der Support für WPA3, erweitertes Mesh-Steering für mobile Geräte und die Unterstützung von "DNS over TLS" zur verschlüsselten Auflösung von Domain-Namen. Die Kabel-Router bekommen zudem noch Unterstützung für DVB-C Streaming. Einen Überblick über alle Neuerungen haben wir schon in einem ausführlichen Bericht gesammelt.Über das Update der Kabel-Router , welches nun DVB-C Streaming ermöglicht, hatten wir ebenfalls schon einen Artikel veröffentlicht.