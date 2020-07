AVM startet FritzApp Smart Home zur Geräteverwaltung im Netzwerk

AVM hat nach einer kurzer Test-Phase eine neue Smartphone-App für Smart-Home-Anbindung im Fritz-Netzwerk veröffentlicht. Damit können Nutzer ab sofort die wichtigsten Details im Smart Home einfacher im Blick behalten.

mit der Steckdose FRITZ!DECT 200 das Aquarium schalten, die Kaffeemaschine aufheizen oder nachts Media-Player und TV-Geräte vom Strom trennen.

mit der Außensteckdose FRITZ!DECT 210 die Stromkosten für das Laden des E-Bikes überwachen oder die stimmungsvolle Gartenbeleuchtung einschalten.

mit dem Heizkörperregler FRITZ!DECT 301 das Wohnzimmer auf Ihre Wohlfühltemperatur heizen und mit automatischen Heizplänen Geld sparen.

mit der LED-Lampe FRITZ!DECT 500 für ein Wohlfühlambiente am Abend und für ein anregendes Licht am Morgen sorgen.

Die öffentliche Beta-Phase für die neu FritzApp Smart Home ist schon vorbei, ab sofort kann jeder sich die App für Android oder iOS herunterladen und loslegen. Die App ist für FritzBox-Netzwerke gedacht, in denen verschiedene Smart-Home-Geräte laufen: Der Nutzer bekommt mit den Smartphone-Apps jetzt eine komplett neugestaltete Ansicht von allen Smart-Home-Geräten, die sich im Netzwerk befinden, wie zum Beispiel intelligente Steckdosen oder Heizkörperregler.Die Smartphone-Übersicht bietet einen schnellen Überblick und Zugriff auf die wichtigsten Informationen und Funktionen. Details wie Temperaturanzeige oder Status der Geräte sieht man auf einem Blick.Die Einrichtung ist dabei mit wenigen Klicks getan. Die App erkennt beim Start das Netzwerk und die vorhandenen Geräte, man muss sich zunächst mit seinem Passwort anmelden und dann erfolgt die weitere Einrichtung automatisch. In der neuen App wird dann alles in einem modernen Design dargestellt. Mindestvoraussetzung ist eine FritzBox, auf der mindestens FritzOS 7.10 läuft. Man kann sich immer nur mit einer FritzBox verbinden, aber bei Bedarf zwischen verschiedenen Anbindungen wechseln, wenn man mehrer FritzBoxen betreibt.Zudem gibt es bei der Nutzung von unterwegs Einschränkungen, wenn der Internetanschluss nicht über eine öffentliche IPv4-Adresse verfügt und man von außen zugreifen möchte.Die FRITZ!App Smart Home ist Ihr praktischer Helfer, mit dem Sie viele Smart-Home-Funktionen steuern. Sie können zum Beispiel:Die App steht kostenlos für Android und iOS zur Verfügung.