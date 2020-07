Neue "FritzApp Smart Home" für iOS bekommt erstes Update

Der Netzwerk-Spezialist AVM hat ein erstes Update seiner kürzlich gestarteten neuen iPhone-App für die Steuerung des Fritz-Smart-Homes veröffentlicht. Dabei gibt es gleich eine Neuerung, denn es gibt eine verbesserte, erweitere Anzeige.

Einfache Übersicht, Touch-Steuerung

Release Notes

Verbesserung: Aktuelle Leistungsaufnahme wird für FritzDECT 200 und FritzDECT 210 in der Übersicht angezeigt

Verbesserung: Beim Anmelden an der FritzBox wird "Feedback geben" angeboten

Detailverbesserungen

Was bietet AVMs Smart-Home-Steuerung?

Mit der Steckdose FritzDECT 200 das Aquarium schalten, die Kaffeemaschine aufheizen oder nachts Media-Player und TV-Geräte vom Strom trennen

Mit der Außensteckdose FritzDECT 210 die Stromkosten für das Laden des E-Bikes überwachen oder die stimmungsvolle Gartenbeleuchtung einschalten

Mit dem Heizkörperregler FritzDECT 301 das Wohnzimmer auf Ihre Wohlfühltemperatur heizen und mit automatischen Heizplänen Geld sparen

Mit der LED-Lampe FritzDECT 500 für ein Wohlfühlambiente am Abend und für ein anregendes Licht am Morgen sorgen

App für iOS im App Store

Die iPhone-App bekommt jetzt ihr erstes Update. Für die ebenfalls gestartet Android-App gibt es noch keine Aktualisierung, die dürfte dann wohl in Kürze folgen. Version 1.0.1 ist ab sofort über den App Store zu haben und bringt nur wenige Änderungen. Laut AVM sind einige nicht näher genannte Detailverbesserungen dabei. Zudem hat man jetzt die Leistungsaufnahme der smarten Steckdosen FritzDECT 200 und FritzDECT 210 auch mit in der Übersicht.Die iPhone-App war erst vor kurzem aus der Beta-Phase heraus gestartet und ist somit mittlerweile für alle Nutzer verfügbar. Die " FritzApp Smart Home " bietet dabei eine einfache Übersicht über alle FritzDECT-Geräte , die man daheim nutzt. Auf dem iPhone wird die Übersicht so zur individuell anpassbaren Touch-Steuerung, die man auch von unterwegs nutzen kann, um zum Beispiel Licht an oder aus zu schalten oder andere Aufgaben zu erfüllen. Das ist komfortabler, als die Übersicht auf dem PC. AVM bietet derzeit zwar nur ein recht übersichtliches Sortiment an Smart-Home-Gadgets an, diese sind aber mit anderen Geräten einfach kombinierbar, wie zum Beispiel eine FritzDECT-Außen-Steckdose mit der Gartenbeleuchtung.