Fritz App Smart Home: AVM lädt jetzt zum offenen Beta-Test

Für alle Nutzer einer Fritzbox, die ebenfalls Smart-Home-Geräte von AVM betreiben, bietet der Hersteller jetzt Zugriff auf die App FritzApp Smart Home. Die Anwendung steht für iOS und Android bereit, aktuell handelt es sich um die erste öffentliche Beta-Version.

Rund um die Fritzboxen von AVM gibt es wieder einmal etwas zu testen. Wie der Berliner Kommunikationsspezialist mitteilt, steht ab sofort die erste öffentliche Beta-Version der neuen Smartphone-Anwendung Fritzapp Smart Home bereit - "die komfortable Fernbe­dienung für Ihr gesamtes Fritz Smart Home " so die Entwickler in der Beschreibung. Der Hersteller wünscht sich von den Nutzern, die die App vor dem vollen Release testen, noch Feedback zu deren Aufbau und Funktionen.Wie der Name vermuten lässt, soll die App die Steuerung aller Smart-Home-Geräte des Herstellers auf einer Oberfläche vereinen. In der App finden alle Informationen und Optionen zu den Geräten zusammen, der Nutzer kann auf dem Homescreen dabei per Drag-and-Drop die Anordnung entsprechend der eigenen Vorlieben anpassen. Wird ein Gerät angetippt, öffnet sich eine erweiterte Ansicht, die weitere Steuerungsmöglichkeiten und Informationen bietet.All diese Funktionen sind nach entsprechender Einstellung auch unterwegs nutzbar. Allerdings gibt AVM an, dass dieser Fernzugriff je nach Internetanbieter eingeschränkt sein kann, weil keine öffentliche IPv4-Adresse bereitgestellt wird. "Die Fritz App Smart Home erkennt solche Anschlüsse in der Regel automatisch und zeigt eine entsprechende Meldung an", so die Entwickler.Die Teilnahme am öffentlichen Beta-Test ist mit einer Fritzbox mit FritzOS ab 6.50 möglich, die App wird für iOS und Android bereitgestellt. iOS-Nutzer müssen dafür zwingend die App TestFlight installiert haben und können sich dann zum Beta-Test für Apple-Geräte anmelden. Bei Android kann nach einer Anmeldung der Download über den Play Store erfolgen.