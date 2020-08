Samsung: Diese Smartphones erhalten Android-Updates für 3 Jahre

Nach einer ersten Bestätigung veröffentlicht Samsung jetzt die offizielle Auflistung aller Smartphones, die in den nächsten drei Jahren mit kleinen sowie großen Android-Updates versorgt werden. Neben den erwarteten Flaggschiffen zeigen sich darin auch viele Mittelklasse-Modelle.

Nicht nur die Flaggschiffe spielen eine Rolle, auch die Mittelklasse

Drei Jahre Android-Updates: Diese Samsung-Geräte sind dabei Galaxy S Serie: Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20 in addition to S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite

Galaxy Note Serie: Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra, Note20 5G, Note20, Note10+ 5G, Note10+, Note10 5G, Note10, Note10 Lite

Galaxy Foldable Geräte: Galaxy Z Fold2 5G, Z Fold2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold

Galaxy A Series: Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G

Tablets: Galaxy Tab S7+ 5G, Tab S7+, Tab S7 5G3, Tab S7, Tab S6 5G4, Tab S6, Tab S6 Lite

Der südkoreanische Hersteller Samsung versucht in Hinsicht auf Android-Updates zum Kon­kur­ren­ten Apple aufzuschließen und versprach daher bereits Anfang August , Millionen Smart­phones mit den nächsten drei Android-Generationen auszustatten. In einer neuen Pres­se­mit­tei­lung geht man jetzt im Detail auf alle Modelle ein, die man mindestens bis hin zur Ak­tu­ali­sie­rung auf Android 13 auffrischen wird. Bleibt Google seinem Schema treu, können viele Samsung-Nutzer bis ins Jahr 2022 mit passenden Updates rechnen.Aus Sicht der Galaxy S-Serie wird die Auflistung vom Galaxy S20 inklusive der Plus- und 5G-Versionen sowie dem Galaxy S10 und seinen Plus- sowie Lite-Ablegern angeführt. Neben der erst kürzlich vorgestellten Galaxy Note 20-Reihe werden auch sämtliche Modelle des Vor­gän­gers Galaxy Note 10 die nächsten drei Android-Generationen erhalten. Weiterhin gilt Sam­sungs Up­date-Fahr­plan für Smartphones der Galaxy A-Klasse, im Speziellen für das Galaxy A71, A51 und das A90 5G. Ebenso werden alle faltbaren Geräte der zurückliegenden und kommenden Fold-, Flip- und Z-Serie bis 2022 mit Updates versorgt.Bezüglich seines Tablet-Portfolios gibt Samsung zudem bekannt, dass in jedem Fall die Mo­del­le der Galaxy Tab S6- und der neuen Galaxy Tab S7-Familie zu den langjährig un­ter­stütz­ten Geräten gehören werden. Wie bei den Smartphones werden dabei auch die 5G- und Lite-Versionen bedacht. Die Koreaner wollen zudem an ihrem Support-Plan festhalten und auch zukünftige, bisher unangekündigte Smartphones sowie Tablets über drei Ge­ne­ra­tio­nen mit passenden Android-Updates versorgen. Als Randbemerkung bestätigte Samsung, dass das Galaxy S20 in diesem Jahr zu den ersten Modellen gehören wird, die das Update auf Google Android 11 erhalten werden.