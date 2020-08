Android: Samsung verspricht Firmware-Updates für drei Jahre

Der koreanische Hersteller hat gestern sein neues Flaggschiff Galaxy Note 20 vorgestellt, dazu kam das Falt-Smartphone Galaxy Z Fold 2. Doch es gab auch "softe" Neuigkeiten zum Thema Smartphones, allen voran die Ankündigung längerer Update-Zeiträume.

Beim gestrigen Unpacked-Event hat Samsung viel neue Hardware vorgestellt, Über­ra­schungen waren dank zahlreicher Leaks im Vorfeld aber praktisch keine zu finden. Dennoch gab es auch Interessantes zu erfahren, was nicht schon im Vorfeld bekannt geworden ist, allen voran die Bekanntgabe einer Verlängerung der Bereitstellung von Android-Updates (via Android Central ).Denn die Koreaner haben bekannt gegeben, dass einige Samsung-Smartphones künftig "drei Generationen" an Updates erhalten werden. Das betrifft allerdings nicht alle Modelle, sondern nur aktuellere Modelle wie das Galaxy S20 und die Note 20-Serie.Mit "Generationen" sind die Hauptversionen des Google-Betriebssystems gemeint. Galaxy Note 20 und Galaxy S20 werden also Updates auf Android 11, Android 12 und Android 13 erhalten, dazu kommen auch drei Jahre an monatlichen bzw. vierteljährigen Sicherheits-Aktualisierungen.Das "Drei-Generationen"-Versprechen gilt auch rückwirkend, denn die Galaxy S10-Geräte werden auch Android 12 bekommen und nicht wie bisher gedacht nur Android 11. Gegenüber The Verge ließ Samsung ausrichten, dass das für die Modellreihen S, N und Z gelte, bei den A-Geräten wird das der Fall sein "solange es die Hardware erlaubt".Das ist sicherlich eine interessante Änderung der Update-Politik seitens Samsung, denn bislang gab es die Unterstützung neuer Firmware-Versionen (wie bei den meisten anderen Herstellern) nur für zwei Jahre, im dritten Jahr gibt es dann auch noch vierteljährliche Sicherheits-Updates. Mit dem Schritt versucht Samsung sicherlich auch sein früher schlechtes Update-Image anzusprechen und das kann man durchaus als gelungen bezeichnen, denn zuletzt ist man auch bei der Dauer der Bereitstellung von Updates schneller geworden.