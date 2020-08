Heute sind Total War Saga: Troy und Quake 2 kostenlos zu haben

Heutzutage muss man als Gamer lediglich aufmerksam sein, um seinem Vergnügen nachgehen zu können, denn immer wieder verschenken die Großen des Geschäfts diverse Spiele. Dieses sind oftmals kostenlos im Rahmen von Abos, immer wieder aber tatsächlich gratis.

Total War Saga: Troy am ersten Tag kostenlos

Quake 2 derzeit auch frei zu haben

Epic Games Launcher Download - Client für PC-Spiele

Creative Assembly

Letzteres gilt etwa für den Epic Games Store. Denn der Steam-Konkurrent schaltet jede Woche ein oder mehrere Spiele frei, die man sich auf Knopfdruck sichern kann. Diese ver­bleiben auch im Besitz des jeweiligen Nutzers, und zwar dauerhaft. Einen echten Haken gibt es hierbei nicht, man muss dafür lediglich den Epic Games Store bzw. den dazu­ge­hö­rigen Launcher nutzen.In der Regel werden auf diese Weise etwas ältere Spiele unter das Gamer-Volk gebracht. Dabei sind aber immer wieder auch AAA-Titel, die besten Beispiele hierfür waren Grand Theft Auto 5 und Civilization 6 vor einigen Monaten.Heute drehen Epic Games und Entwickler Creative Assembly hingegen den Spies um und das auf ungewöhnliche Weise: Denn man verschenkt heute Total War Saga: Troy. Das Besondere dabei ist: Das Strategiespiel erscheint heute, es ist also in den ersten 24 Stunden seiner Verfügbarkeit kostenlos zu haben. Das ist sicherlich höchst ungewöhnlich und wurde in dieser Form noch nie probiert.Die Entwickler und Publisher Sega machen hier vor allem deshalb mit, weil Epic die Aktion ent­sprechend subventioniert. Die Macher des Spiels verlieren zwar sicherlich auch etwas Geld, hoffen aber vermutlich, das später durch Erweiterungen und sonstige Zusatzinhalte wieder einspielen zu können. Wer den Epic Games Store jetzt startet, kann sich Total War Saga: Troy noch nicht sichern, das ist erst ab 15 Uhr möglich (sofern die Server mitspielen).Das ist noch nicht alles: Seit gestern gibt es - für 72 Stunden - Quake 2 kostenlos, und zwar dann, wenn man den Bethesda Launcher installiert und sich einloggt. Wer das gemacht hat, sollte nächste Woche wiederkommen, denn ab dem 17. August verschenkt Bethesda auf gleiche Weise Quake 3 Arena.