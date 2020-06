Total War: Troy - Neuer Trailer rückt den Krieger Achilles in der Fokus

Sega hat einen neuen Trailer zu Total War: Troy veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht darin ganz und gar der Krieger Achilles, bei dem es sich um einen der spielbaren Helden des Strategiespiels handelt.Für Total War: Troy wurde der Trojanische Krieg als Schauplatz gewählt, zudem wurde das Spiel von Homers Ilias inspiriert. Das Game­play setzt sich aus dem Aufbau sowie der Verwaltung des eigenen Imperiums als auch taktischen Schlachten in Echtzeit zusammen. Dabei dürfen Spieler den Krieg sowohl von der Seite der Griechen als auch der Trojaner erleben.Total War: Troy erscheint am 13. August 2020 für den PC. Für die ersten 24 Stunden kann das Spiel dann kostenlos über den Epic Games Store aktiviert werden. Wer dies rechtzeitig tut, behält das Spiel dann dauerhaft in seinem Nutzeraccount.