Quake wird für die Apple Watch portiert und läuft überraschend gut

Gaming-Fans und sonstige Hardware-Tüftler haben seit einigen Jahren eine ganz besondere Disziplin, nämlich bestimmte Spiele auf aller nur möglicher oder besser gesagt unmöglicher Hardware zum Laufen zu bringen. Aktuellster Vertreter: Quake auf einer Apple Watch

id Software-Klassiker am Handgelenk

Spielbar? Eher nicht so gut, aber egal

Microsoft / Bethesda

Doom auf einem Drucker-Display, Skyrim auf so ziemlich allem, das man sich nur vorstellen kann. Der Shooter und das Rollenspiel sind die wohl meist portierten Spiele in der Geschichte von Videogames, natürlich übernehmen Enthusiasten diese Aufgabe als Hobby. Nun gibt es auch einen weiteren Vertreter dieser Art, denn der Entwickler Tomas "MyOwnClone" Vymazal hat es geschafft, den id Software-Klassiker Quake auf einer Apple Watch zum Laufen zu bringen (via TechCrunch ).Dabei gibt Vymazal zu, dass er auf bereits bestehende Mac- bzw. iOS-Portierungen zurückgreifen konnte. Allerdings war es dennoch nicht so einfach, denn der Programmierer nutzte Tricks, um Apple Watch-Bestandteile wie Gyroskop und auch die Digital Crown für diesen Zweck einsetzen zu können. Eine Herausforderung war es auch, den Sound über die kleinen Lautsprecher der Apple Watch ausgeben zu können.Gut spielbar ist das Ganze natürlich nicht, nach oben und unten blickt man beispielsweise über das Drehen an der Digital Crown, was ein ziemlich mühsamer Vorgang ist, wie man in einem Video sehen kann. Aber bei solchen Projekten geht es natürlich nicht darum, das Spiel tatsächlich auf diese Weise nutzen zu können, sondern darum, dass es eben (irgendwie) funktioniert.Wer mit dieser Portierung spielen will (auf die eine oder andere Weise), kann auf das Projekt via GitHub zugreifen. Allerdings muss man den Code selbst kompilieren und überdies die Assets wie Level selbst bereitstellen, da diese nicht Open Source sind.