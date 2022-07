Wer Quake 4 auf dem PC spielen will, kann sich jetzt zum Test anmelden

Der Kult-Shooter Quake 4 schickt sich an, eine weitere Wiederauferstehung zu feiern. 17 Jahre nach dem ursprünglichen Release sucht Microsoft jetzt Tester für die Gratis-Neuveröffentlichung auf dem PC. Der Weg zum Spieletest führt über das Xbox Insider Preview-Hub.

Quake 4 kommt im Insider Hub dem PC-Release näher

Auf Windows PC anmelden und die Xbox Insider Hub App starten (oder zunächst aus dem Store installieren, falls nötig)

Zu Previews > Quake 4 navigieren

Beitreten wählen

Ist die Registrierung abgeschlossen, erfolgt eine Weiterleitung zum Store und Quake 4 wird installieren

Quake ist eine preisgekrönte Kultreihe des Entwicklers id Software in Zusammenarbeit mit Raven Software. 2005 war der vierte Teil gestartet, der Spieler in der Rolle des Elitekämpfers Matthew Kane schwer bewaffnet auf die Invasion des Alien-Planeten der Stroggs schickt. Für Story und Action hatten die Macher damals viel Lob erfahren, auch der Einsatz der damals bahnbrechende Technologie aus Doom 3 wurste zu begeistern. Fast zwei Jahrzehnte später steht jetzt der Re-Release an.Wie Microsoft in einem Blogpost im Xbox-Hub mitteilt, sucht man ab sofort über das Xbox Insider Hub auf Windows PCs freiwillige Tester, die sich durch eine erste Preview des Spiels kämpfen wollen. "Diese Vorschau ist ein wesentlicher Bestandteil der Veröffentlichung des Spiels für Windows PCs", so das Unternehmen. Etwas ungewöhnlich: Man verweist für Anmerkungen und Probleme explizit nur auf Publisher Bethesda, der eine entsprechende Quake-4-Feedback-Seite eingerichtet hat.Microsoft weist darauf hin, dass es aktuell bekannte Probleme gibt. Quake 4 erfordert zum Ausführen zwingend Administratorrechte. Sollte der entsprechende Hinweis beim ersten Start aus irgendwelchen Gründen geschlossen, oder umgangen werden, ist es nötig, für den nächste Start die Quake4GDK.exe im passenden Xbox Games-Ordner als Adminsitrator auszuführen.