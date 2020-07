Epic Games Summer Sale mit bis zu 85% Rabatt und Gratis-Spielen

Der Summer Sale im Epic Games Store ist mit Rabatten von bis zu 85 Prozent gestartet. Außerdem gibt es wieder zwei Gratis-Spiele: "Next Up Hero" und "Tacoma" kann man sich bis zum 30. Juli kostenlos laden. Die Rabattschlacht im Sale läuft bis zum 6. August.

Im großen Summer-Sale gibt es bis zu 87 Prozent Rabatt. Mit dabei ist zum Beispiel Anno 1800 für jetzt 23,99 Euro, oder Farcry 5 für 8,99 Euro - ältere Teile gibt es sogar noch günstiger ab 2,99 Euro. Die Liste der Spiele im Sale ist lang. Epic verschenkt derzeit bis zum 30. Juli zudem wieder zwei Spiele an alle registrierten Nutzer. Wer Interesse hat, kann sie sich jetzt sichern.Das erste Spiel " Next Up Hero " ist ein familienfreundliches Abenteuer mit lustigen, handgezeichneten Charakteren. Das Game ist ein klassischer Dungeon Crawler, bei dem man Ausrüstung zusammensuchen und seine Charakterwerte optimieren muss. Das Spiel kostet regulär 19,99 Euro im Epic Games Store und ist jetzt für kurze Zeit kostenlos.Das zweite Spiel " Tacoma " verbindet Mysterie mit Space-Abenteuer. Tacoma ist dabei der Name der Raumstation, auf der das Indie-Adventure startet. Das Spiel kostet normalerweise 16,99 Euro im Epic Games Store und ist jetzt bis zum 30. Juli gratis.Die beiden Spiele stehen nun für begrenzte Zeit kosten­los zum Download zur Verfügung. Alles Wichtige zu den Mindest-System­vor­aus­setzungen findet man im Store von Epic Games.Jede Woche verschenkt der Epic Games Store weitere Games. Um in den Genuss dieser Gratis-Spiele zu kommen, muss man nichts weiter tun als sich einen kostenlosen Account im Epic Games Store anzulegen, die Launcher-App laden und dann kann es auch schon los­gehen. Die kostenlosen Angebote werden immer auf der Store-Start­seite be­wor­ben und kön­nen dann über einen Bestell­prozess bezogen werden. Alle über diese Geschenk­aktionen ge­sam­mel­ten Spiele lassen sich dann kosten­los spielen. Bei einigen Spielen stehen Versionen für Windows und für den Mac oder auch für Linux bereit.Neben den Gratis-Spielen läuft noch bis zum 6. August der Epic Summer Sale mit Rabatten von bis zu 85 Prozent . Es gibt dabei Spiele, Bundles und viele Erweiterungen beziehungsweise Extras zu den Games.