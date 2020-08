Aldi: Thermomix-Klon gehackt - WLAN-Funktion mit Sicherheitsproblem

Dass man bei smarten Haushaltsgeräten auch auf die Sicherheit achten muss, ist für die meisten Nutzer keine Neuigkeit. Leider ebenso keine Neuigkeit ist es, wie lasch es manche Hersteller mit der Sicherheit ihrer Geräte tatsächlich nehmen.

Proof of Concept beweist die "Übernahme"

Ein Forscher-Team der Fachhochschule Oberösterreich hat einen solchen Fall jetzt aufgedeckt - ausgerechnet bei einem sehr beliebten Produkt, einem Thermomix-Klon von Aldi. Aldi Süd und sein Österreich-Pendant Hofer haben die Ambiano Küchenmaschine mit WLAN-Funktion im Angebot. Die Küchenmaschine kann mittels Smartphone gesteuert werden, so dass man zum Beispiel noch von der Arbeit aus die Zubereitung des Mittagessen starten kann.Die Forscher fanden nun heraus, dass durch eine Sicherheitslücke auch Unbefugte die Küchenmaschine steuern können. Damit könnten nicht nur Schäden an der Maschine entstehen, sondern zum Beispiel durch eine Überhitzung sogar Schwelbrände ausgelöst werden. Ob die von Aldi Nord vertriebene Maschine der Marke Quigg sicherer ist, ist nicht bekannt.Durch die Schwachstelle ist es jedem innerhalb der Reichweite des WLAN-Netzwerks möglich, sich mit dem Netzwerk zu verbinden und die Kommunikation zwischen Netzwerk und Küchenmaschine mittels Man-in-the-Middle-Attacke zu lesen und zu manipulieren. Mit einem Proof of Concept haben die Forscher die "Übernahme" der Geräte laut dem Online-Magazin Golem bereits gezeigt.Der Fall erinnert an eine Sicherheitslücke, die der Thermomix-Klon von Lidl aufwies. Vor etwas über einem Jahr machte die Lidl-Maschine Schlagzeilen, da sie ebenso schlecht gesichert war, wie das Konkurrenzprodukt von Aldi. Der Lidl-Klon hatte aber zusätzlich noch ein ganz anderes Problem, denn es gab ein "verstecktes" Mikrofon, welches in Verbindung mit dem Sicherheitsproblem zu einem Datenschutz-Gau wurde. Im Fall der Ambiano Küchenmaschine von Aldi und Hofer gibt es für die Schwachstelle aktuell noch keine Lösung. Die Forscher haben den Hersteller kontaktiert, es steht aber noch keine Antwort bezüglich eines Sicherheitsupdates parat.