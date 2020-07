PlayStation 4 Pro: Aldi verkauft Bundle mit 3 Spielen zum Sparpreis

Die beiden Discounter Aldi Nord und Aldi Süd verkaufen ab dem 30. Juli die Sony-Konsole PlayStation 4 Pro inklusive 1-TB-Festplatte und drei Spielen zum Aktionspreis von nur 367 Euro. Das schneeweiße PS4 Pro-Bun­dle ist dabei in den Filialen und im Online-Shop erhältlich.

Günstiges PS4 Pro-Bundle in den Aldi-Filialen und im Online-Shop

Sony / Aldi

Im neuen Aldi-Prospekt zeigt sich jetzt die aktuelle PlayStation 4 Pro in der so genannten White Edition zusammen mit einem ebenso weißen DualShock 4-Wireless-Controller und den drei Exklusivtiteln Gran Turismo Sport, Horizon Zero Dawn und Marvel's Spider-Man. Ver­gli­chen zum Einzelkauf kann sich das Konsolen-Bundle für 367 Euro durchaus sehen lassen. Die Ersparnis liegt je nach Farbwahl der PS4 zwischen 35 bis 67 Euro. Zwar haben die mit­ge­lie­fer­ten Spiele schon ein paar Jahre hinter sich, gehören jedoch vor allem für Neueinsteiger auch heute noch zu den PlayStation-Titeln, die man gespielt haben sollte.Der Startschuss für die PS4 Pro-Angebote erfolgt am 30. Juli 2020 (Donnerstag). Während Aldi Süd in den Filialen einen Preis von krummen 367,63 Euro aufruft, entschied sich Aldi Nord für den glatten Betrag von 367 Euro. Ebenso haben die Discounter-Kunden im nörd­li­chen Teil Deutschlands die Möglichkeit, das PlayStation 4 Pro-Bundle über den Online-Shop "Aldi liefert" zu bestellen. So würde man sich in Zeiten des Coronavirus den Weg zur Filiale und ein mögliches Gedränge an der Kasse ersparen. Versandkosten fallen zudem keine an.Interessenten, die nach der Revisionsnummer der PS4 Pro Ausschau halten, um den Griff zu einer veralteten Konsole auszuschließen, werden leider enttäuscht. Diese Angaben hält Aldi online und in den Prospekten nicht bereit. Es ist lediglich von der PlayStation 4 Pro im wei­ßen Gehäuse mit einer Fest­plat­ten­ka­pa­zi­tät von 1 TB die Rede. Abseits davon sollte eben­falls bedacht werden, dass kurz vor Weihnachten der Launch der Next-Gen-Konsole PlayStation 5 (PS5) ansteht. Sollte man jedoch planen sich eventuell beide Systeme anzuschaffen, ist mit den Aldi-Angeboten zumindest eine farbliche Gleichheit gegeben.