Nur für kurze Zeit: 60 Prozent Rabatt auf die Aldi Talk Starter-Sets

Aldi Talk bietet wieder ein reduziertes Starter-Set an für alle, die noch in diesem Jahr den Mobilfunktarif wechseln wollen. Denn nur bis einschließ­lich 5. Dezember lassen sich so 60 Prozent sparen - zudem gibt es einige gute Handy-Angebote.

Denn wer jetzt bei Aldi Talk ein Smartphone bestellt, bekommt das Starter-Set mit SIM-Karten und zehn Euro Startguthaben gleich gratis mit dazu. Dadurch sind die Handy-Sets (ohne Laufzeit) ein recht guter Deal. Dazu gibt Aldi Talk die Mehrwertsteuersenkung an die Kunden weiter, sodass die Angebote derzeit wirklich konkurrenzfähig sind.Wer kein Handy benötigt, bekommt das Aldi Talk-Starter-Set nun für 4,85 Euro anstatt bisher 12,66 Euro zahlen zu müssen. Der Rabatt in Höhe von 60 Prozent gilt allerdings nur für kurze Zeit bis zum 5. Dezember. Darin enthalten sind zehn Euro Startguthaben, welches man auf alle Tarife und Paket-Extras anrechnen lassen kann.Die angegeben Preise bei den Tarifen sind die "alten" Preise mit 19 Prozent Mehrwertsteuer. Bis Ende des Jahres werden die Preise um drei Prozentpunkte angepasst. AldiTalk bietet Downloadgeschwindigkeiten von maximal 21,6 Mbit/s an. Genutzt wird das Netz von O2/Telefonica. Im Upload werden bis zu 8,6 Mbit/s ermöglicht. Nach Verbrauch des Inklusive-Datenvolumens wird auf 56 Kbit/s gedrosselt. Man kann aber auch optional mehr Daten dazu buchen, das ist allerdings verhältnismäßig teuer. So kostet es im Tarif S 1 weiteres GB zu bekommen noch einmal 4,99 Euro, beim Tarif M zahlt man für 3 GB 9,99 Euro.Die aktuellen Preise für die Hardware inklusive Start-Guthaben liegen auf einem guten Durchschnittsniveau. Das Samsung Galaxy A20s kostet zum Beispiel derzeit online zwischen 140 und 150 Euro. Dadurch, dass man aktuell aber die Starter-Sets mit der Aldi-SIM-Karte so günstig bekommt, ist der Preisvorteil gegenüber anderen Shops aktuell nicht nennenswert.