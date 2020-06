Aldi-Angebote: Günstige PCs, Laptops und 4K-Fernseher ab 25. Juni

In den Regalen und Online-Shops der Discounter Aldi Nord und Süd zei­gen sich ab dem 25. Juni neue Notebooks, Desktop-PCs, Tablets und 4K-Fernseher. Die vergleichsweise günstigen Produkte des deutschen Her­stel­lers Medion peilen dabei die Einsteiger- und Mittelklasse an.

Aldi-Notebooks mit Intel-Prozessoren, Tablets und Smartphones

Günstige 4K-Fernseher mit 55- bis 65-Zoll-Diagonale

Im Mittelpunkt steht der neue Aldi-PC Medion Akoya P66088, der ab dem 25.06. für 899 Euro über den Online-Shop von Aldi Süd angeboten wird. Der Desktop-Computer setzt auf einen Intel Core i5-9400F-Prozessor nebst Nvidias GeForce GTX 1660 Super-Grafikkarte, 8 GB Arbeitsspeicher und eine 512 GB großen SSD. Ebenso mit an Bord: WLAN-ax (Wi-Fi 6), Bluetooth, Gigabit-LAN und Windows 10 Home . In Hinsicht auf die Anschlüsse werden zudem vier USB 3.0-Ports und weitere Schnittstellen für USB 3.2 Gen2 im Typ-C- und Typ-A-Format geboten. Die Mitnahme in den Filialen ist nicht möglich, der Versand erfolgt laut Prospekt aus­schließ­lich per "Aldi liefert".Abseits davon werden in Süddeutschland zwei Aldi-Laptops verkauft, angefangen beim Me­dion Akoya S17403. Der 17-Zöller verfügt über einen aktuellen Intel Core i7-10510U , 8 GB RAM und eine 512 GB SSD . Beim IPS-Display wird eine klassische Full-HD-Auflösung geboten und für die Funkverbindung steht ein Intel Wi-Fi 6 AX201-Modul samt Bluetooth 5.1 bereit. Der Preispunkt liegt bei 799 Euro und auch hier wird eine Bestellung im Aldi Online-Shop vorausgesetzt. Vor Ort ist hingegen das Medion Akoya E2292 erhältlich, ein 11-Zoll-Notebook für Einsteiger, das für 249 Euro auf einen Intel Celeron N4100-Prozessor und eine 128 GB SSD setzt.Mit dem Medion Lifetab E10430 bietet Aldi Süd zudem ein Tablet mit Google Android 10 an, das über ein 10,1 Zoll großes HD-Display verfügt und von einem MediaTek MT8167 Quad-Core-Prozessor angetrieben wird. Weiterhin zeigen sich ein erweiterbarer 64-GB-Speicher, Kameras mit zwei Megapixeln und ein 6000-mAh-Akku. Für 169 Euro richtet sich auch dieses Medion-Produkt vorrangig an Einsteiger. Gleiches gilt für das 5,5 Zoll große Gigaset GS185 Smart­phone mit Android 8.1 Oreo , das der Online-Shop von Aldi Süd ab dem 25. Juni mit einem Snapdragon 425-Chip und 13-MP-Kamera für 69,99 Euro zum Versand anbietet.Im TV-Bereich spielt dann auch der Discounter Aldi Nord eine Rolle. Hier wird der Medion Life X15515 Fernseher mit 4K-Auflösung (Ultra HD), Dolby Vision, HDR und 55-Zoll-Diagonale für günstige 299 Euro verkauft. Aldi Süd hingegen setzt auf den Medion X16500 für 549 Euro, der mit einem höheren Motion Picture Index (MPI) und einem 65 Zoll großen Bildschirm aus­ge­lie­fert wird. Beide 4K-Fernseher setzen auf HD-Triple-Tuner und bekannte Strea­ming-Apps wie YouTube Netflix und Amazon Prime Video. Während Aldi-Kunden in Nord­deutsch­land den Smart-TV direkt in der Filiale erhalten, muss bei Aldi Süd erneut der Online-Shop anstelle der Prospekte zu Rate gezogen werden.