Galaxy Note 20 Ultra - Die wichtigsten Features im Überblick

Technische Daten zur Samsung Galaxy Note 20-Reihe Modell Note 20 Ultra 5G Note 20 (5G) Betriebssystem Android 10 mit Samsung One UI CPU Exynos 990 2,7 GHz Octacore-CPU Display 6,9 Zoll Dynamic AMOLED Infinity Display, 120 Hz, Seitenverhältnis 19,3:9, Gorilla Glass 7 6,7 Zoll Super AMOLED, 60 Hz Auflösung WQHD / 3200 x 1440 Pixel, 508 ppi FHD + / 2400 x 1080 Pixel, 393 ppi Speicher 12 GB RAM, 256/512 GB (weitere Speichervarianten möglich), MicroSD 8 GB RAM, 256 GB Hauptkamera Triple-Kamera, 108 MP Blendenweite f/1.8, 12 MP Ultraweitwinkel f/2.2, 12 MP 5-fach optischer Zoom f/3.0, Laser-Autofokus, 50-facher Space-Zoom Triple-Kamera, 12 MP Blendenweite f/1.8, 12 MP Ultraweitwinkel f/2.2, 64 MP Tele 3-fach optischer Zoom f/2.0, 30-facher Space-Zoom Frontkamera 10 MP (f/2.2, Autofokus) Video Aufnahme bis zu 8K (Hauptkamera) Mobilfunk 2G, 3G, 4G/LTE, 5G-Ready Verbindungen Dual-SIM + eSIM, Bluetooth 5.0, USB Typ-C (Gen 3.2), NFC, WiFi 6, Wireless DeX Sicherheit Gesichtserkennung, On-Screen-Fingerabdruckleser, Samsung Pay, Samsung Knox, IP68 S-Pen Latenzzeit 9 ms Latenzzeit 26 ms Akku 4500 mAh, Schnellladung, Induktionsladen 4300 mAh, Schnellladung, Induktionsladen Farben Mystic Black, Mystic Bronze, Mystic White Mystic Black, Mystic Bronze, Mystic Green Maße, Gewicht 164,8 x 77,2 x 8,1 mm, 213 g 161,6 x 75,2 x 8,3 mm, 198 g

Samsung hat mit dem Galaxy Note20 Ultra sein nächstes "Powerphone" vorgestellt. In einem Video fasst das koreanische Unternehmen die wichtigsten Neuerungen und Funktionen zusammen, welche nicht nur das Smartphone selbst, sondern auch den Eingabestift S Pen betreffen.Der S Pen reagiert nun bis zu dreimal schneller, Notizen in Samsung Notes können mit Sprach­kommentaren versehen und mit anderen Diensten und Geräten synchronisiert werden. Dank schnellem 5G und einer Kooperation mit Microsoft sind mehr als 100 Kon­so­len­titel via Xbox Game Pass Ultimate auf dem Galaxy Note 20 Ultra spielbar.Die Hauptkamera erlaubt das Aufzeichnen von 8K-Videos mit anpassbarer Zoom­ge­schwin­dig­keit, die sich über Samsung DeX Wireless direkt auf größere Bildschirme übertragen lassen. Das 6,9 Zoll große Display hat eine Bildwiederholrate von 120 Hertz und löst mit 3200 x 1440 Pixeln auf.