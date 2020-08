Microsoft stellt neue Website für das Windows Insider-Programm vor

In den letzten Monaten wurde das Windows Insider-Programm grund­le­gend überarbeitet. Es gibt eine neue Chefin, neue Bezeichnungen für die Gruppen und jetzt auch eine neue Webseite, die mehr Einblick in das Test-Programm geben soll.

Erste Anlaufstelle mit zehntralen Informationen

"Deutsche" Version folgt 2021

Die wichtigsten Fragen zum Update

Microsoft arbeitet stetig daran, das Windows Insider-Programm zu verbessern. Seit einigen Wochen sieht man das nun auch: Die verschiedenen Level, in denen die Vorschau-Versionen freigegeben werden, wurden in Dev, Beta und Preview umbenannt und die alten "Ring"-Bezeichnungen ad acta gelegt. Nun folgt eine gründlich überarbeitete Webseite für das Insider-Programm. Wie das Online-Magazin MS Power User berichtet, ist die neue Seite nun online. Microsoft hatte zuvor schon angekündigt, dass man an der Webseite arbeitet, um sie benutzerfreundlicher und einfach zugänglicher zu machen.Viel wichtiger für die neue Seite ist aber: Sie soll die erste Anlaufstelle für Nutzer werden, egal, ob sie schon im Programm angemeldet sind oder nicht. Daher stehen nun auch Informationen über das Programm selbst im Vordergrund. Zudem findet man gute Erläuterungen dazu, was Microsoft für weitere Ressourcen anbietet, wo und wie sich Insider vernetzen können, wo man die neuesten ISOs findet und vieles mehr. Bisher waren einige der Informationen nur für angemeldete Insider zu sehen, jetzt hat sich das Programm ein wenig mehr geöffnet.Bisher gab es viel Kritik vor allem von den wirklich aktiven Programm-Teilnehmern und viel zu viele Fragezeichen in den Gesichtern derer, die nur ab und an Feedback geben und die Builds laden. Das dürfte sich nun ändern.Im Moment ist die neue Website nur in englischer Sprache (en-us) verfügbar. Microsoft plant, die Website Anfang 2021 in weiteren Sprachen zu veröffentlichen. Mit dem Windows Insider-Programm versucht Microsoft nun seit 2014 Endverbraucher verstärkt in den Entwicklungsprozess von Windows 10 mit einzubeziehen. Nutzer können ihr Feedback direkt an die Windows-Ingenieure schicken, von denen es ausgewertet wird, damit es in ihre Arbeit einfließen kann.