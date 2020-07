Xbox Series X: Seagate schaltet Webseite zur Speichererweiterung frei

Der Elektronik-Hersteller Seagate hat eine neue Webseite veröffentlicht, die Informationen zur Speichererweiterungskarte für die Xbox Series X enthält. Mit der Karte ist es möglich, den Speicher der Next-Gen-Konsole um ein Terabyte ohne Geschwindigkeitsverlust zu erweitern.

SSD wird über internen Slot angeschlossen

Der Preis ist derzeit noch nicht bekannt

Die Xbox Series X wird mit einer ein Terabyte großen NVMe-SSD , die eine Geschwindigkeit von 2,4 Gigabyte pro Sekunde bietet, ausgeliefert. Bei Nutzern, die viele Spiele digital er­wer­ben und herunterladen, dürfte die Speicherkapazität allerdings irgendwann an ihre Gren­zen stoßen. Aus diesem Grund möchte Microsoft in Kooperation mit Seagate zum Launch der Kon­so­le eine ein Terabyte große interne Spei­cher­er­wei­te­rungs­kar­te auf den Markt bringen.Wie aus den Angaben auf der neuen Pro­dukt­sei­te von Seagate hervorgeht, ist in der Er­wei­te­rungs­kar­te ein angepasstes PCIe Gen4x2 NVMe-Modul verbaut.Da die Speichererweiterung über einen di­rek­ten Erweiterungsport angeschlossen wird, können die gleichen Schreib- und Le­se­ge­schwin­dig­kei­ten wie bei der internen SSD er­reicht werden. Es handelt sich um einen de­di­zier­ten Anschluss, der speziell für die Er­wei­te­rung des Speichers vorgesehen und auf eine hohe Bandbreite ausgelegt ist. Um die Karte zu installieren, muss der Konsolen-Besitzer den Slot auf der Rückseite öffnen und das von Seagate entwickelte Produkt dort einsetzen.Zum aktuellen Zeitpunkt bleibt allerdings noch unklar, mit welchem Preis die Spei­cher­wei­te­rungs­kar­te zu Buche schlagen wird. Womöglich werden Microsoft und Seagate der­ar­ti­ge In­for­ma­tio­nen in den kommenden Wochen noch mitteilen.