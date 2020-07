PS5 & Xbox Series X: Spiele mit über 200 GB werden zur Normalität

Trotz kapazitätsstarker und flotter SSDs wird sich der Speicherplatz der Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 schnell füllen. Grund dafür soll unter anderem die Unreal Engine 5 sein, die mit steigender Grafikqualität einen großen Speicherhunger verspürt.

Speicherhunger wie bei "Warzone" ist erst der Anfang

Die von Epic Games entwickelte Unreal Engine 5 gilt als neuer Grundpfeiler für nahezu fo­to­rea­lis­ti­sche Spiele, die sich in Zukunft auf dem PC und den neuen Konsolen von Microsoft und Sony zeigen werden. Geht es nach Ryan Shah , müssen sich Gamer jedoch da­hin­ge­hend an steigende Dateigrößen von Spielen gewöhnen, die den oftmals stark begrenzten Speicherplatz auf Solid State Drives einnehmen werden. Der CEO und Chef-Programmierer des britischen Entwicklerstudios Kitatus and Friends sieht Titel mit einer Größe von 200 GB als neue Normalität an.", so Shah.Bereits die aktuelle Konsolen-Generation verfügt abseits der 200-GB-Wucht von CoD: War­zone über viele Spiele, welche Dateigrößen von 100 GB überschreiten. Titel wie The Last of Us 2 und Red Dead Redemption 2 gehören zu den prominenten Beispielen. Wer große Spie­le­samm­lun­gen auf den Next-Gen-Systemen Xbox Series X und PlayStation 5 lagern möch­te, sollte deshalb schon vor dem Kauf über die Erweiterung des Speichers nachdenken. Während Microsoft die Aufstockung der internen 1-TB-SSD mit proprietären " Speicherkarten " von Seagate zulässt, verfügt die PS5-Konsole ab Werk über 825 GB und einen zusätzlichen M.2-Slots für eine weitere NVMe-SSD.