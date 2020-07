PS5 & Xbox Series X: Ubisoft verzichtet auf Preiserhöhung für Spiele

Im Gegensatz zu 2K Games will sich Ubisoft einer Preiserhöhung für Next-Gen-Spiele nicht anschließen. Der Publisher gab bekannt, dass die Preise für neue Titel auch nach dem Start der PlayStation 5 und Xbox Series X weiterhin auf dem aktuellen Niveau liegen werden.

Konsole-Spieler sollten zukünftig 80 Euro für neue Titel einplanen

Mit Ubisoft meldet sich jetzt ein weiterer großer Publisher zu Wort, der im Gegensatz zum Kon­kur­ren­ten 2K Games das aktuelle Preisniveau für Next-Gen-Spiele erhalten wird. Wäh­rend der Präsentation aktueller Finanzzahlen kündigte CEO Yves Guillemot an, dass man wei­ter­hin an einem Preis von 60 US-Dollar festhalten werde. Auf Nachfrage hin gab das Un­ter­neh­men jedoch zu verstehen, dass sich diese Angabe vorerst auf das anstehende Weih­nachts­ge­schäft bezieht. Eine Preiserhöhung im nächsten Jahr ist somit grundsätzlich noch nicht vom Tisch.Mit der Veröffentlichung seiner neuen Preisstrategie wirbelte die Take-Two-Tochter 2K Games Anfang Juli ordentlich Staub auf, der die Diskussion rund um höhere Preise für kommende Xbox Series X- und PS5-Spiele anheizte. Der Basketball-Titel NBA 2K21 startet am 4. Sep­tem­ber für die aktuelle Konsolen-Generation für bekannte 59,99 US-Dollar. Die Next-Gen-Version schlägt hingegen mit 69,99 US-Dollar zu Buche. Lediglich die so genannte "Mamba Forever Edition" für knapp 100 US-Dollar beinhaltet die Varianten des Spiels für beide Ge­ne­ra­tio­nen. Im Gegensatz zu 2K beteiligt sich Ubisoft jedoch an den Gratis-Upgrade-Pro­gram­men von Microsoft und Sony.Ubisoft-Titel wie Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion und Far Cry 6 haben sich bereits frühzeitig der "Smart Delivery"-Funktion der Xbox Series X angeschlossen, während Leaks aus dem PS4-Store ebenfalls von einem kostenlosen Upgrade für die PlayStation 5 sprechen. Zudem unterbindet Microsoft zugunsten der Spieler, dass Publisher ihre Next-Gen-Upgrades über kostenpflichtige DLCs anbieten können. Am deutschen Markt platzieren sich Konsolen-Spiele aktuell für 69,99 Euro. Ein Preis der für die nächsten Monate noch gilt.Ob Spieler im Jahr 2021 rund 80 Euro für eine Standard-Edition kommender Next-Gen-Spiele einplanen müssen, bleibt abzuwarten. Die Kollegen des Gaming-Mediums Polygon gingen sogar so weit zu sagen, dass eine Preiserhöhung unvermeidbar sein wird und sich Spieler glücklich schätzen könnten, dass nur ein Anstieg von 10 Euro im Raum steht.