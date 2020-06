Neuer Leak zum Samsung Galaxy Fold 2: Größer und schlanker

In der Gerüchteküche brodelt es seit langem, was immer neue Details zu dem überarbeiteten Samsung Galaxy Fold 2 angeht. Nun hat ein Tipp­geber erneut Details geleakt: Das Fold 2 soll demnach 7,7 Zoll groß und an der dünnsten Stelle nur 3,8 Millimeter messen.

Galaxy Fold 2, 7.7",it is estimated that Bezel is only 3.8mm, Hole 4.8mm. — Ice universe (@UniverseIce) June 21, 2020

Immer wieder andere Vorab-Meldungen

Das hat der Twitter-Nutzer @UniverseIce verraten. Der Chinese ist für seine Samsung-Leaks bekannt und hat greift auf stets gut informierte Quellen zurück. Doch viele Details nennt er auch dieses Mal nicht. Nur so viel: Das Samsung Galaxy Fold 2 soll mit 7,7 Zoll ein Display haben, das wäre größer als bei der Erstserie. Das Fold 1 hat ein Display von 7,3 Zoll. Ähnliche Angaben hatte es zuvor schon aus einer anderen Quelle gegeben . Zudem wird es schlanker. UniverseIce benennt die Maße der Lünette mit nur 3,8 Millimeter Dicke. Zudem bestätigt er indirekt noch ein weiteres Gerücht, nämlich im Bezug auf das "Loch-Design" für die Kamera. UniverseIce schreibt, das Fold 2 habe ein 4,8 Millimeter großes Loch-Design (Durchmesser).Dass sich dabei die Tippgeber nicht immer einig sind und auch schon einmal selbst gegenläufige Informationen veröffentlichen hat auch damit zu tun, dass Samsung selbst noch mit verschiedenen Designs experimentiert, um möglichst viele Probleme des ersten Galaxy Folds auszumerzen. So hatte UniverseIce noch Anfang des Jahres von einem Fold 2 ohne dem Loch-Design gesprochen, nun soll das "marktreife" Gerät aber doch diese Lösung ausweisen.Vermutet wird, dass Samsung das Fold 2 noch in diesem Jahr weltweit starten will. Ein separates Event soll es für das neue Falt-Gerät nicht geben, stattdessen sei laut Insider-Informationen die Präsentation im August beim Galaxy-Note-Vorstellung geplant. Die Galaxy Note 20-Unpacked-Veranstaltung ist soweit bekannt für den 5. August geplant.Das heißt dann auch, dass es nun nur noch wenige Woche hin ist, bis die Koreaner die beiden neuen Modelle präsentieren werden. Bis dahin sollten wir noch einiges an Vorab-Informationen sammeln können.