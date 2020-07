Pixel 3a (XL): Google stellt Produktion des Android-Smartphones ein

Die Produktion des Mittelklasse-Smartphones Google Pixel 3a und seiner XL-Version werden offiziell eingestellt. Zugunsten des erwarteten Pixel 4a startet nun der Abverkauf von bisher ausgelieferten Android-Geräten der Serie im Google Store und bei diversen Online-Shops.

Abverkauf deutet auf Start des Pixel 4a hin

Android-Smartphone jetzt für 272 Euro erhältlich

Google

Knapp ein Jahr nach der offiziellen Vorstellung des Google Pixel 3a und Pixel 3a XL beendet der US-amerikanische Hersteller die Produktion der aktuell vergleichsweise günstigen Smart­phones . Bestätigt gegenüber den Kollegen von Android Police , wurden die Lager des haus­eigenen Google Stores in den USA bereits geleert, während Händler weltweit ab sofort ihre Restbestände abverkaufen. Im deutschen Online-Shops des Konzerns wird derzeit lediglich das kompaktere Google Pixel 3a angeboten, während Bestellungen für das XL-Modell nicht mehr angenommen werden.Eine ähnliche Liefersituation zeigt sich auch bei den bekannten Elektronikhändlern Media Markt und Saturn. In beiden Lagern befindet sich lediglich das 5,6 Zoll große Google Pixel 3a , das zu einem reduzierten Preis von 272 Euro über die virtuelle Ladentheke geht. Das Pixel 3a XL ist hingegen nur noch in wenigen Filialen vor Ort verfügbar. Die Einstellung der Produktion ist ein weiteres Anzeichen dafür, dass Google kurz vor der Präsentation des lang erwarteten Pixel 4a steht, das sich ebenfalls in der Mittelklasse ansiedeln und zu einem Preis von 349 Euro erscheinen soll.Zusätzlich deuten aktuelle FCC-Zertifizierungen auf einen zeitnahen Start des Pixel 4a hin, der jedoch seitens Google bislang nicht bestätigt wurde. Insider gehen davon aus, dass eine Vorstellung für den 13. Juli geplant sein dürfte, die Auslieferung sich jedoch bis in den Ok­to­ber verzögern könnte. Zudem steht am 8. Juli eine Google-Keynote während des kürzlich angekündigten Smart-Home-Summits an, auf dem das Pixel 4a ebenfalls eine Rolle spielen könnte. Technisch soll das neue Android-10-Smartphone mit einem Qualcomm Snapdragon 730 , 6 GB RAM und einem 5,81 Zoll großen OLED-Display aufwarten.