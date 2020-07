Google Pixel 4a wird sehr bald vorgestellt, dieses Mal auch wirklich

Google hat seit der Einführung seiner Pixel-Smartphones immer wieder konstant abgeliefert. Zwar waren die Geräte nicht allesamt erstklassig (vor allem das Pixel 4 enttäuschte), doch sie kamen regelmäßig. Im Zuge des Pixel 4a kam aber Sand ins Getriebe.

Wo bleibt das Pixel 4a?

Das Pixel-Geräte, die ein "a" im Namen tragen sind in der Regel deutlich günstiger als die Hauptversionen der Google-Smartphones. Das Pixel 3a erwies sich durchaus als Glücksgriff, da viele Komponenten vom Pixel 3 übernommen wurden und dieses entsprechend ein deutlich interessanteres Preis/Leistungs-Verhältnis bot.Das Pixel 4a schwirrt schon seit Monaten in der Gerüchteküche herum, erste Berichte dazu gab es bereits zum Jahresanfang. Eigentlich sollte es bereits im Mai enthüllt werden, und zwar im Rahmen Entwicklerkonferenz Google I/O. Doch die wurde Corona-bedingt abgesagt und damit gab es auch eine Verschiebung des Pixel 4a-Launches.Doch die Vorstellung des neuesten Google-Smartphones wurde offenbar gleich mehrfach vertagt, denn seit Wochen wartet die Fachwelt auf ein konkretes Lebenszeichen des Pixel 4a. Doch in einer Woche soll es definitiv soweit sein, behauptet jedenfalls der in der Regel bestens informierte Leaker Jon Prosser.Prosser schrieb nämlich gestern auf Twitter , dass der 3. August der Launch-Tag sein werde. Er ist sich dessen auch absolut sicher, denn er fügte dem Tweet ein "zu 100 Prozent" an. Der Leaker spricht aber die vielen Verschiebungen und Verzögerungen an und meint: "Die einzige Frage ist: Kümmert euch das überhaupt noch? Oder haben sie die Sache zu sehr hinausgezögert?"Die technischen Details sind jedenfalls seit langem bekannt: Das Pixel 4a wird ein 5,81 Zoll großes FHD+ OLED-Display haben, unter der Haube kommen u. a. ein Snapdragon 730, 6GB RAM, 128 GB internen Speicher und ein 3080mAh-Akku zum Einsatz. Das vermutlich 350 Dollar teure Gerät dürfte hinten außerdem eine 12,2 Megapixel-Kamera und vorne eine 8MP-Optik haben.