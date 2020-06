Chromecast, Android TV & Co.: Google zeigt neue Produkte am 8. Juli

Google kündigt für den 8. Juli ein neues Event an, dass sich vorrangig mit dem Thema "Smart Home" beschäftigen wird. Die Keynote könnte dazu genutzt werden, um neue Produkte aus den Bereichen Chromecast, Nest, Android TV, Google Home und Stadia vorzustellen.

Während die Entwicklerkonferenz Google I/O 2020 aufgrund der Coronavirus-Pandemie ab­ge­sagt wurde, richtet sich die Alphabet-Tochter am 8. Juli mit einem virtuellen "Hey Google" Smart Home Summit an Software-Experten und Endkunden zugleich. Die 45-minütige Key­note fällt zwar vergleichsweise kurz aus, könnte jedoch eine Handvoll Hardware-An­kün­di­gun­gen bereithalten. Unter anderem geht man von der offiziellen Enthüllung der Chromecast-Alternative "Sabrina" aus, die als Streaming-Stick erstmals mit dem Android TV-Be­triebs­sys­tem ausgestattet werden soll.Weiterhin darf man mit neuen WLAN-Lautsprechern der Nest-Familie rechnen, die zum Bei­spiel den klassischen Google Home-Speaker und eventuell den größeren Home Max beerben könnten. Trotz einem Fokus auf das Thema Smart Home , wären auch die Vorstellung des lang erwarteten Mittelklasse-Smartphones Google Pixel 4a sowie ein Ausblick auf neue An­dro­id-11-Funktionen denkbar. Die von Google zum Event gestaltete Einladung und Agenda-Webseite lässt sogar auf deutlich mehr Themen hoffen.Abgebildet werden darauf nämlich nicht nur Fern­se­her, Streaming-Geräte und Smart-Home-Speaker, sondern auch Smartphones, Note­books, Kopfhörer und eine Spielekonsole. Für Letztere wird zwar nicht explizit ein Stadia-Con­trol­ler dargestellt, doch von möglichen Neu­hei­ten aus dem Bereich des Google As­sis­tant dürf­te auch der hauseigene Cloud-Gaming-Dienst profitieren. Gleiches gilt für Spiele- und Strea­ming-Geräte mit Android TV, wozu unter an­de­rem die Set-Top-Box Nvidia Shield TV und de­ren Pro-Version gehört.Bestätigung wird die Google-Keynote bringen, welche am 8. Juli ab 10 Uhr deutscher Zeit stattfindet. Im Anschluss daran ist ein weiteres Partner-Panel angesetzt, auf dem Vertreter von Google, Ikea und LG über das Thema Smart Home diskutieren.