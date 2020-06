Google Pixel 4a bei der FCC zertifiziert, Smartphone könnte bald starten

Obwohl Google inzwischen schon seit einiger Zeit am Pixel 4a arbeitet, ist noch immer nicht bekannt, wann das Smartphone das Licht der Welt er­blick­en soll. Eine FCC-Zertifizierung lässt nun auf einen baldigen Launch schließen. Der Release im Herbst wird aber immer wahrscheinlicher.

Gerät könnte als Pixel 5a erscheinen

Das Google Pixel 4a wurde bei der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FCC zertifiziert . Damit steht dem Launch in den Vereinigten Staaten jetzt nichts mehr im Weg. Der Release könnte damit theoretisch in den nächsten Tagen stattfinden. Ohne die Coronakrise hätte das Smartphone schon im Mai vorgestellt werden können. Es gilt als wahrscheinlich, dass Google das Pixel 4a nur aufgrund der derzeit schwierigen Marktsituation bislang nicht gezeigt hat.Aufgrund der langen Verschiebung wäre es mög­lich, dass das Google Pixel 4a überhaupt nicht unter dem Namen Pixel 4a auf den Markt ge­bracht wird. Der Suchmaschinenkonzern kön­nte das Smartphone erst im Herbst und da­mit zusammen mit dem kommenden Flagg­schiff-Modell Pixel 5 vorstellen. Es wäre also denkbar, dass das Gerät kurzerhand umbenannt und als Pixel 5a vermarktet wird. Da jedoch schon die Verpackung des Smartphones geleakt wurde und das Pixel 4a sehr wahrscheinlich schon in hinreichender Stückzahl produziert wurde, dürf­te eine Umbenennung für Google mit einem hohen Aufwand verbunden sein.Vorherigen Leaks zufolge handelt es sich beim Google Pixel 4a um ein Smartphone der Mit­tel­klas­se. Für die 128-Gigabyte-Version sollen 349 Euro fällig werden. Das Gerät ist ver­mut­lich mit einem Snapdragon 730, sechs Gigabyte Arbeitsspeicher und einem 5,81 Zoll großen Display aus­ge­rüs­tet. Eine XL-Variante soll in diesem Jahr komplett gestrichen worden sein.