Slack und Amazon werden Partner: Gemeinsam gegen Microsoft Teams

Zwischen Slack und Microsoft besteht keine große Freundschaft, immer wieder feuern die beiden Konkurrenten in Sachen Business-Kommuni­ka­tion mehr oder weniger giftige Pfeile in Richtung des anderen ab. Slack antwortet nun mit einer Partnerschaft, die es mehr als in sich hat.

Auch technologische Partnerschaft

Integration von Amazon Chime

Denn Slack und Amazon haben eine mehrjährige Zusammenarbeit bekannt gegeben, die man in Redmond sicherlich mit Interesse und auch etwas Sorge beobachten wird. Denn Slack bekommt damit auf einen Schlag eine enorme Anzahl an Nutzern hinzu. Amazon hat derzeit rund 840.000 Mitarbeiter, es ist aber nicht bekannt, wie viele tatsächlich auf Slack unterwegs sein werden. Denn natürlich hat der Versandhändler viele Angestellte, die in der Logistik beschäftigt sind. Das ist für Slack der zweite Riesen-Deal des Jahres, im Februar 2020 wurde bekannt, dass man IBM als Kunden gewinnen konnte. Bei "Big Blue" sind dieser Tage 350.000 Menschen beschäftigt.Die Partnerschaft von Slack und Amazon betrifft nicht nur die Nutzung der Anwendung selbst, sondern auch diverse technologische Aspekte. Slack setzt zwar bereits jetzt auf AWS, um seinen Chat-Client am Laufen zu halten, die Amazon-Dienste werden aber künftig stark ausgeweitet. So wird Slack auf die Amazon-Cloud auch hinsichtlich Speicher, Datenbanken, Sicherheit, Analytics, Maschinenlernen und auch künftigen gemeinsamen Entwicklungen setzen. Damit kann man wohl auch fürs erste ausschließen, dass Slack Kunde von Microsofts Azure wird.Ein besonders interessanter Teilaspekt des Deals ist, dass Slack in Bezug auf Audio- und Video-Anrufen auf Amazon Chime setzen wird. Damit kann Slack auch durchaus eine Schwachstelle stopfen, denn in dieser Disziplin hatte Microsoft Teams bisher klar die Nase vorne. Die Amazon Chime-Integration sollte Slack helfen, Boden gutzumachen, gegenüber The Verge sagte Slack-Manager Brad Armstrong, dass man mit der Umstellung bereits begonnen habe.