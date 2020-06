Erste Windows 10 20H2-Preview ist da - mit einer wichtigen Änderung

Das Windows Insider-Team hat nach den neu vorgestellten Änderungen für die Vorab-Versionen der kommenden Windows 10-Updates jetzt die erste Preview veröffentlicht. Das Update ist das erste 20H2-Build im Beta-Kanal.

Aus Slow Ring wird Beta-Kanal

Neue Funktionen wieder für alle und sofort

Alle Fragen umfassend beantwortet

Microsoft bestätigt nun auch offiziell, dass das für den Herbst geplante zweite Feature-Update für Windows 10 unter dem Codenamen 20H2 entwickelt wird - einen nutzer­freundlichen Beinamen wird man erst zum Start in Herbst bekanntgeben. Es soll aber, und das ist wieder eine Überraschung - künftig keine "Versionsnummer" wie Window 10 Version 2004 geben. Stattdessen spricht man regulär von 20H2. Das 20H2-Feature-Update wird eine Reihe von neuen, verbesserten Funktionen umfassen und ebenfalls neuen Microsoft Edge auf Chrombasis beinhalten, schreibt das Windows-Team in einem neuen Blog-Beitrag zum Update Mit dem heutigen Update startet das Windows-Team nun offiziell in den neu vorgestellten Beta-Kanal , den ehemaligen Slow Ring. Insider, die sich für den Slow Ring entschieden haben, werden automatisch in die neuen Kanäle eingeführt und bekommen nun das 20H2 Build 19042.330 angeboten. Man muss das Update aber einmalig selbst anstoßen.Das neue Build enthält alle Korrekturen aus KB4557957 sowie den neue Microsoft Edge. Den neuen Beta-Kanal findet man über Windows Update. Angemeldete Windows Insider können über Einstellungen > Update & Sicherheit > Windows Update gehen und müssen den Download und die Installation von 20H2 aktivieren.Sobald dann eine Insider-Vorschau von 20H2 auf dem PC installiert ist, bekommt man wie vorab auch weiterhin automatisch neue 20H2-Updates über die Windows Update-Funktion.Vor gut einem Jahr startet mit der Version 19H2 die getrennte Veröffentlichung von neuen Funktionen. Einige Insider erhielten neu Feature, andere nicht. Das Ganze war nicht nur verwirrend und intransparent, es führte auch zu viel Kritik. Nun stellt das Insider-Team diese Teilauflieferung wieder ein. Wer sich für ein 20H2-Build entscheidet, bekommt damit nun dann auch immer alle neu zur Verfügung stehenden Änderungen, also alle neuen 20H2-Funktionen, sobald sie ausgeliefert werden.